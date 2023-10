Mexique : 48 morts et 6 disparus après l’ouragan Otis, l’aide se déploie lentement

L’ouragan Otis qui a dévasté la côte Pacifique au Mexique, et en particulier la célèbre station balnéaire d’Acapulco, a fait 48 morts, et 6 personnes restent portées disparues dimanche, selon les autorités qui commencent à distribuer l’aide humanitaire.

'Nous progressons dans la distribution efficace de l’aide humanitaire', a assuré Evelyn Salgado, la gouverneure de l’Etat de Guerrero sur X (ex-Twitter). Les aides du gouvernement et des ONG ont commencé à être distribuées vendredi après-midi, après la réouverture de l’aéroport et la reprise du trafic routier.

