Meterslange rij voor Metejoor pop-up store in de Hema op de Meir. “Hopelijk blijft die gekte van afgelopen jaa

r”De stakingsactie bij De Lijn in de provincie Antwerpen is maandagochtend opgevolgd door zowat de helft van de bus- en trambestuurders die hadden moeten uitrijden. Dat zeggen vakbonden ACOD en ACV …Via Sporting A. trekt de stad 2.215.000 euro aan subsidies uit. Die worden verspreid over verschillende verenigingen en projecten die de diversiteit en duurzaamheid van de Antwerpse sportwereld …Onbekenden hebben zondagnacht een aanslag gepleegd tegen een kantoorgebouw aan de Amerikalei in Antwerpen.

Openingsweekend van ‘het grootste lunapark in Europa’ is groot succes: “De spelletjes waar we mee zijn opgegroeid!” Gamestate op de De Keyserlei heeft er zijn eerste weekend opzitten. ‘Het grootste lunapark van Europa’ kan uitpakken met 2000 m² spelplezier en een capaciteit van 600 personen. En met een flinke …Zondag werd een dag om snel te vergeten voor Antwerp. Net zoals de eerste ploeg gingen ook de Young Reds in de slotfase onderuit. Tegen Lokeren-Temse verloren ze met het kleinste verschil.

1.000 betogers op Sint-Jansplein uit solidariteit met Palestina: “Wie zijn wij om te oordelen over de daden van Hamas?” Op het Sint-Jansplein in Antwerpen kwamen zondagnamiddag zo’n 1.000 betogers samen uit solidariteit met de Palestijnen. Op initiatief van de links revolutionaire organisatie Rupture & Renouveau …Linkeroevenaar en hondeneigenaar Joost Van der Donckt heeft een petitie opgestart met de vraag om een vrije hondenloopzone in te richten op de Middenvijver op Linkeroever. headtopics.com

Liv (49): “Ik ben op m’n man afgestapt met het idee om onze relatie open te zetten, en hij vond het geen slecht idee”Laatste Halloweenfeest in Jeugdhuis Reflex, dat na 20 jaar nieuw onderkomen zoekt: “In 2024 gaat het gebouw tegen de vlakte”Young Reds in slotfase onderuit na evenwichtige partij: “Zure nederlaag, maar goed leermoment”

Geen forfaitzege (en leidersplaats) voor Beerschot: afgelaste wedstrijd tegen SL16 moet dan tóch gespeeld wordenStrandjutter vindt peperdure trouwring, koppel reist 2.500 kilometer om het sieraad op te halen: “Ik moest je wel komen bedanken” headtopics.com

Metejoor opent pop-upstore op Meir: fans vormen ellenlange rij voor opening
Joris Van Rossem ofwel Metejoor heeft een pop-upwinkel geopend op de bovenverdieping van de Hema. Twee dagen lang kunnen fans er terecht voor merchandise en kleding die normaal alleen op concertlocaties te koop zijn. De winkel opende om 10 uur, maar fans waren er al vroeg bij en vormden een lange rij voor de ingang.

Met deze vijf tips kom je aan meer stappen per dag en blijf je na oktober voort in beweging
Tienduizend stappen per dag: da's makkelijk gezegd dan gedaan. Maar met deze vijf tips zet je alvast een stap vooruit.

Topfavoriete Fem van Empel wint voor tweede jaar op rij Wereldbekermanche in Maasmechelen na autoritaire solo
Fem van Empel (Jumbo-Visma) heeft met sprekend gemak de tweede Wereldbekermanche van het seizoen gewonnen. De voormalige mijnsite Terhills in Maasmechelen was het decor voor een indrukwekkende solo van de Nederlandse, die al in ronde twee haar concurrentie het nakijken gaf.

GUILLAUME. "Ik gebruik mijn gele hesje om het beest in te rollen en in veiligheid te brengen"
Guillaume Van der Stighelen observeert wekelijks voor citta de dingen en ­mensen die voorbijgaan in Antwerpen.