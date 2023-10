Météo en Belgique : ce lundi matin s'annonce généralement sec avant le retour de la pluie

La journée se déroulera en deux temps : d’abord, la matinée s’annonce très nuageuse dans l’ensemble, avec un peu de crachin possible au sud du sillon Sambre-et-Meuse, tandis que le temps restera sec ailleurs. On notera tout de même l’apparition de quelques éclaircies parmi les nuages. Et par la suite, une zone de pluie remontera de France et concernera progressivement toutes les régions en cours d’après-midi.

La pluie deviendra plus soutenue partout ce soir, avant que cette zone pluvieuse ne quitte notre pays par le nord-est, en laissant un ciel couvert, avec des minima de 6 à 10°C. C’est un ciel de traîne qui nous attend pour le dernier jour du mois : des éclaircies entre les passages nuageux et quelques averses possibles, principalement l’après-midi.

