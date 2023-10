Météo en Belgique : beaucoup de grisaille ce vendredi matin, ciel variable ensuite avec un risque d'averses

La zone de pluie arrivée cette nuit se décale progressivement vers l’Allemagne, la grisaille sera toujours bien présente ce matin au-dessus de toutes les régions et on ne peut pas exclure encore quelques gouttes entre l’Ardenne et la Campine vers la mi-journée. Malgré l’humidité ambiante, il n’y aura pas de brouillard car le vent sera modéré. Les valeurs matinales seront comprises entre 8°C dans les Hautes Fagnes et 12°C dans le centre.

Entre ces deux zones, le temps devrait rester sec et des éclaircies nocturnes se développeront. Les minima s’établiront entre 7 et 11°C. Nous garderons le même type de temps pour la journée de demain avec toujours un ciel d’alternance entre passages nuageux et périodes plus ensoleillées. Les nuages garderont tout de même l’avantage au sud du sillon Sambre-et-Meuse et laisseront tomber des averses par endroits.

