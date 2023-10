Metejoor vult straks twee keer Sportpaleis: “Mijn emoties op het podium zijn oprecht”

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen” Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie AntwerpenOVERZICHT. Grote hinder in alle provincies door stakingen bij De Lijn, en miserie lijkt aan te houden: “Verwacht maandag grote problemen”

Walter Damen beenhard voor De Croo over aanstelling nieuwe minister: “Waarover ben je dan nog niet eerlijk?” Peter Boeckx filmde voor ‘The sky is the limit’ een gezin dat beweerde miljonair te zijn, maar “er klopte iets niet” headtopics.com

Waarom likt mijn kat onophoudelijk aan mijn hand?Is het pure affectie, of steekt er een meer pragmatische bedoeling achter het likgedrag van de kat des huizes?

'Godvergeten' doet steeds meer gelovigen afhaken: "Nee, mijn dochtertjes doen hun communie niet meer"Pastoor Andy Penne van Holsbeek kaart aan dat mensen na Godvergeten afhaken voor doopsels, communies en kerkelijke begrafenissen. In Kapellen zegt An Luyten dat ze haar twee dochtertjes hun communie niet meer laat doen: "Toen ik naar een infoavond ging in de kerk, werd daar met geen woord gerept over Godvergeten.

'Langs alle kanten wordt mijn familie in Gaza opgejaagd, ze kunnen nergens heen'In een West-Vlaamse kringloopwinkel werkt Abdullah. Zijn vrouw zit vast in Gaza en vlucht er van de ene plek naar de andere, opgejaagd door de bommen. 'Mijn neef is dood', zegt hij tegen Rino Feys. 'En zijn vrouw en drie kinderen.'

Grensoverschrijdend gedrag op college: 'Hij duwde zijn erectie tegen mijn rug'De getuigenissen van Vincent Van Quickenborne en Sven Ornelis halen donkere herinneringen boven bij wie zelf seksueel misbruik meemaakte op het college. 'Op schoolreis sloop onze klastitularis van bed naar bed.'

Politici, hijs geen vlaggen in mijn naamBeleid voeren lijkt tegenwoordig vooral bezig zijn met het eigen imago, sollicitatieballonnetjes voor onze stem. De stem van Sarah Wagemans krijgen die politici alvast niet.