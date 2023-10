Menée, l’Union Saint-Gilloise arrache la victoire dans les arrêts de jeu face à LASK

Pour la 3e journée d’Europa League, l’Union Saint-Gilloise accueille LASK au Lotto Park. Mené la plupart du match, l’Union va renverser la situation en deux temps. Tout d’abord sur penalty via Puertas avant que Burgess ne donne la victoire dans les arrêts de jeu. Cette victoire à l’arrache, la première cette saison en Europa League, permet à l’Union de rejoindre Toulouse à la deuxième place du groupe E.

Lapoussin va alerter à son tour le portier du LASK. On arrive à la pause, l’Union via Rodriguez se procure une dernière possibilité. C’est 0-1 à la mi-temps. En seconde période, ce sont les Autrichiens qui se procurent la première possibilité via Ljubicic. Sa tête passe proche du cadre de Moris. L’Union met la seconde et Rodriguez tente par deux fois de revenir au score. En vain.

