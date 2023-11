Meest winstgevende zomer ooit voor Brussels Airlines: “Historische ommekeer”

Brussels Airlines vervoerde tussen juli en september in totaal 2,4 miljoen passagiers op meer dan 17.000 vluchten, met een gemiddelde bezettingsgraad van 82,5 procent. De luchtvaartmaatschappij kampte wel met enkele uitdagingen, zoals de sluiting van het luchtruim boven Niger die haar naar schatting 4 miljoen euro heeft gekost.

Desondanks “heeft Brussels Airlines de kosten onder controle kunnen houden. De aangepaste ebit van het derde kwartaal bedraagt 72 miljoen euro. Dit is een stijging met 41 procent tegenover de zomer van vorig jaar, die al een recordzomer was voor Brussels Airlines”, klinkt het in het persbericht.

De maatschappij verwacht dat ook heel 2023 op financieel vlak een recordjaar wordt en mikt op een break-evenresultaat in het vierde kwartaal. De totale capaciteit lag het afgelopen kwartaal wel nog steeds 15 procent onder het precoronaniveau. “Sterke winstgevendheid zal de Belgische luchtvaartmaatschappij toelaten om de kloof verder te dichten”, klinkt het. headtopics.com

“Ik ben erg blij dat Brussels Airlines deze historische ommekeer heeft gerealiseerd. Een winstgevend en sterk Brussels Airlines stelt ons in staat om te investeren in ons netwerk, de diensten voor onze klanten en om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor onze huidige en toekomstige werknemers”, zegt CEO Dorothea von Boxberg. “Ik ben ervan overtuigd dat we onze weg naar duurzame winstgevendheid hebben ingezet.

Om die groei te realiseren is Brussels Airlines op zoek naar personeel in alle departementen. Er zijn momenteel 240 vacatures en de maatschappij wil volgend jaar nog minstens 360 werknemers aantrekken. headtopics.com

Bovenop jouw abonnement op het Nieuwsblad heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen.

Meest winstgevende zomer ooit voor Brussels Airlines: “Historische ommekeer”Het derde kwartaal was het meest winstgevende kwartaal ooit voor Brussels Airlines. De aangepaste bedrijfswinst (ebit) steeg met 21 miljoen euro tegenover dezelfde periode vorig jaar, tot 72 miljoen euro. De luchtvaartmaatschappij verwacht ook voor heel het jaar een recordwinst. Lire la suite ⮕

Brussels Airlines accueille son nouvel avion, l’A320neoLa compagnie aérienne Brussels Airlines a accueilli mercredi son premier A320neo flambant neuf. L’avion a atterri vers... Lire la suite ⮕

Brussels Airlines a réalisé le troisième trimestre le plus rentable de son histoireLe chiffre d’affaires de Brussels Airlines a augmenté de 10 % et atteint 478 millions d’euros au troisième trimestre, contre 436 millions à la même période l’année dernière, rapporte la compagnie aérienne jeudi. Il s’agit de l’été le plus rentable de son histoire. Lire la suite ⮕

ahum - mensen in het Funerarium”: dit vindt ons testpanel van het meest morbide spookhuis in BelTussen de wachtrijen loopt vaak al een creep rond met een luide en stinkende kettingzaag. Maar hoe eng zijn de spookhuizen die de Belgische pretparken inrichten voor Halloween nu echt? Wij testen het uit, met een panel van jonge durvers/broekschijters . Hoe hoog onze testers de fear factor van hun ervaring inschatten, beoordelen ze na afloop. Lire la suite ⮕

Creatieve workshops rond het thema HalloweenKinderen van 6 tot 12 jaar konden zich dinsdag van hun meest creatieve kant laten zien bij het maken van pompoenlantaarns, spookjes en vleermuizen. Lire la suite ⮕

BOIC gebruikt geblesseerde Nina Derwael als campagneboegbeeld Olympische SpelenHoewel haar deelname aan de Olym­pische Spelen onzeker is, is ­Nina Derwael de meest centrale ­figuur in een nieuwe reclamecampagne van het BOIC. Lire la suite ⮕