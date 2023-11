Meer inbraken in de vooravond nu het vroeger donker is

Er werden vorig jaar meer inbraken gepleegd. Het waren er alles bijeen 39.934, of zo’n 5.500 meer dan in 2021. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie. Opvallend: elk jaar weer pieken de inbraken tijdens de maanden november en december, niet toevallig kort nadat we naar het winteruur zijn overgeschakeld.

‘Dat is een jaarlijks terugkerend fenomeen in heel Vlaanderen’, ­bevestigt Dirk Van Peer, korpschef van de politiezone Berlaar-Nijlen. ‘Het is typisch voor de donkere maanden. Het “inbraakseizoen” begint al in oktober en duurt meestal tot en met januari.’

De verklaring is eenvoudig: ‘Veel mensen zijn in de vooravond nog niet thuis van hun werk, maar het wordt wel al donker. Voor inbrekers is dat een ideaal moment om toe te slaan.’ In de politiezone Berlaar-Nijlen alleen al zijn de voorbije weken twaalf feiten vastgesteld. Drie inbraakpogingen, negen gelukte inbraken. ‘We hebben ook twee mensen opgepakt in een bestelwagen die in een woonwijk aan het rondrijden was. In de koffer vonden we gestolen mountainbikes terug.’ headtopics.com

Ook dat valt op, volgens de politie. ‘De inbrekers hebben het opmerkelijk vaak gemunt op dure spullen, zoals e-bikes uit garages en tuinhuizen. In de woning zelf zoeken ze nog steeds vooral juwelen en cash geld.’

Wat kun je ertegen doen? Van Peer: ‘Ramen en deuren stevig op slot doen en zorgen voor een goed contact met de buren, of via buurtinformatienetwerken. Het is ook altijd een goed idee om een hele dag een licht te laten branden. Zodra ze denken dat er iemand thuis is, laten die inbrekers jouw huis met rust.’ headtopics.com

