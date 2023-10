Meer dan 24 uur na fatale schot nog steeds geen spoor naar man die advocate (58) doodde: “Er wordt met man en

macht gezocht”Agnes (94) was lang gewend alles zelf te doen, nu zit ze in een woonzorgcentrum: “Het is hier toch speciaal”Leen Dendievel (39) is niet kinderloos, maar kindervrij: “Waarom blijven we vragen aan mensen waarom ze geen kind hebben?”

Meer dan 24 uur na fatale schot nog steeds geen spoor naar man die advocate (58) doodde: “Er wordt met man enMeer dan 24 uur na de moord op de Oost-Vlaamse advocate Claudia Van Der Stichelen (58) in Sint-Lievens-Houtem, is er nog steeds geen spoor naar de dader. De vrouw werd voor de deur van haar huis doodgeschoten. Haar zoon die haar met een wapen ter hulp schoot, raakte zwaargewond. Lire la suite ⮕

Steeds meer Vlamingen kiezen voor een open relatie, al is dat niet evident: “Helaas, er komt veel meer bij kijGoogle weet het, aan de unief merkt de professor het bij z’n studenten, en zelfs bij Vlaamse notarissen belandt de kwestie al op tafel. De open relatie zet z’n opmars in de samenleving breder dan ooit voort. “Het is een wandeling over een berg­keten, veeleer dan een wandeling in het park. Lire la suite ⮕

Van kaak tot walvis: het MAS verrast met Vlaamse topstukkenWat Vlaanderen in huis heeft aan prachtstukken: het is het thema van een tentoonstelling in het MAS met 80 werken uit de topstukkenlijst. Naast klinkende namen, van Michelangelo tot Magritte, heeft ze ook veel curiosa en merkwaardige verhalen in petto. We pikken er vijf uit. Lire la suite ⮕

De Vlaamse die al 35 jaar bezig is met AI: “Ik heb meer schrik van fake news dan van superslimme moordrobots”Onze zonen en dochters maken hun huiswerk met ChatGPT, een slimmige praatrobot houdt ons aan het lijntje op de klantendienst en in een wip heb je valse naaktfoto’s gemaakt van eender wie: waar moet dat heen met al die artificiële intelligentie? “De onwetendheid erover stoort mij meer dan de potentiële gevaren”, zegt Ann Nowé, de leading lady van... Lire la suite ⮕

‘Het klinkt cynisch, maar de oorlog in Oekraïne is niet vers genoeg meer’De oorlog in Oekraïne snijdt diep in de Russische ziel van schrijver Aleksandr Skorobogatov. Hij wil niet dat het Westen stopt met wapens leveren aan Oekraïne. ‘Dat zal niet tot vrede leiden.’ Lire la suite ⮕

Frituur ’t Pleintje viert veertigste verjaardag zonder online of telefonische bestellingen, maar met meer babbFrituur ’t Pleintje in Halle-Zoersel viert zijn veertigste verjaardag dit weekend met een ‘back into time’. Dat betekent eens een weekendje geen online of telefonische bestellingen, maar gewoon zoals vroeger aan de toog bestellen, om dan te wachten tot de frietjes gebakken zijn. Zo is er weer meer tijd om te babbelen zoals vroeger. Lire la suite ⮕