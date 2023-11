Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen.Mechelse politiek over terugkeer van Somers als burgemeester: “Hier gaat hij niet mee wegkomen, wees maar gerust!” PORTRET.

GVA: Mechelse politieke fracties reageren op terugkeer van Somers als burgemeesterDe beslissing van Bart Somers om zijn mandaat als Vlaams minister neer te leggen en weer burgemeester van Mechelen te worden, wordt bij de oppositiepartijen in zijn thuisstad Mechelen als een verrassing onthaald.

GVA: Bekende Mechelse dirigent en organist Urbain Van Asch op 84-jarige leeftijd overledenDe bekende Mechelse dirigent Urbain Van Asch is afgelopen zondag overleden. Hij werd 84 jaar. Van Asch was de vaste dirigent van verschillende koren. Zo begeleidde hij jarenlang het Onze-Lieve-Vrouwekoor en CantusAmici. Hij was ook meer dan dertig jaar lang organist in de Sint-Katelijnekerk.

GVA: Buurtbewoners verzamelen 236 handtekeningen en vragen om fonteinen op Mechelse vesten opnieuw in werking te stEnkele bewoners van de Schuttersvest en de Van Benedenlaan in Mechelen overhandigden een petitie aan het stadsbestuur. Ze verzamelden iets meer dan 230 handtekeningen om de fonteinen op de vesten opnieuw in werking te stellen. De fonteinen liggen al meer dan een jaar stil. De stad zei eerder al niet van plan te zijn om ze opnieuw op te starten.

DESTANDAARD: Bart Somers neemt ontslag als Vlaams minister en keert terug als Mechels burgemeesterBart Somers (Open VLD) neemt ontslag als minister uit de Vlaamse regering. Dat kondigt hij aan op sociale media. De liberaal keert terug naar zijn thuisstad Mechelen, waar hij zijn mandaat als burgemeester volgende week maandag opnieuw opneemt.

NİEUWSBLAD_BE: PORTRET. Bart Somers, even minister-president, tussendoor partijvoorzitter, maar toch vooral de beste burgemeeBart Somers (Open Vld) stopt als Vlaams minister en wordt opnieuw burgemeester van Mechelen. Ooit werd hij meewarig als “een cd’tje van Guy Verhofstadt” omschreven door zijn partijgenoot Karel De Gucht. Maar eenmaal in de cockpit van de macht toonde hij zich als een schrander strateeg die op elk politiek niveau kan overleven.

