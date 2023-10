Mechelaar verkoopt bijzondere deurmat in ‘Stukken van Mensen’: “Er zit intussen al een andere Banksy in mijn c

Dennis toont zijn Banksy aan de experts. “Het woord welcome is gemaakt met stukken van aangespoelde reddingsvesten van vluchtelingen.” — © Play4komt Mechelaar Dennis Pauwels zaterdag aanzetten met… een deurmat. Maar wel een heel bijzondere: het is een werk van de beroemde Britse kunstenaar Banksy. “Ik zag het werk pas in het echt op de dag dat ik het alweer doorverkocht.”Eén koper, vier kamers met kunsthandelaars.

Dat was in de Verbeke Foundation in Kemzeke, waar de tv-opname plaatsvond. “Toen ik het pakket opendeed, bleek het werk veel mooier dan ik dacht. De kleuren van de neon kwamen zo goed tot hun recht! Het is een werk met impact. Het idee erachter, dat die reddingsvesten door vluchtelingen zijn gedragen, was de trigger om het te kopen. Toen de oorlog in Oekraïne begon, twijfelde ik of ik mensen in huis wou nemen. Ik was immers net weer single en heb een paar kamers over.

Ondertussen schafte hij ook werk aan van Hugo Claus en Bruno Vekeman. “Ik zou graag een werk van Invader op de kop tikken. Dat zijn grote mozaïekwerken die je soms ziet in het straatbeeld. Met veel pixels, waardoor het iets uit de jaren tachtig lijkt. Dat staat nog op mijn verlanglijstje.” headtopics.com

Binnenkijken bij Frank uit 'Stukken van Mensen': "Een object met een hoek af trekt extra mijn aandacht. Zoals terracotta dieren me fascineren"

Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie AntwerpenSpontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie AntwerpenMarianne Verhaert, de nieuwe first lady van Open Vld in provincie Antwerpen: "Mijn mama noemde mij 'Jeanneke'.

