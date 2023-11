McKinsey, le cabinet de conseil à scandale où la force du clan règne: « C’est une équipe de Formule 1 »

Arc-bouté sur un esprit de famille peu commun, le bureau de conseil cajole ses recrues pour en tirer le meilleur. Mises sous pression par des évaluations régulières, elles doivent suivre le rythme. Ou partir. La réussite de ce modèle économique particulier est à ce prix.

Une fois adoubé, le nouveau venu – dont l’âge moyen avoisine les 26 ans – fait partie de la famille. «Cette adhésion quasi inconditionnelle à l’esprit maison fait parfois perdre tout sens critique», glisse un homme d’affaires. Il y a chez McKinsey quelque chose de l’ordre du clan. D’abord parce qu’ils sont rares à y entrer alors qu’ils sont nombreux à le souhaiter (2).

dont trente partenaires, soit le rang le plus élevé – les collaborateurs sont chouchoutés. Leurs salaires sont supérieurs à ceux du marché, de l’ordre de plusieurs milliers d’euros par jour, selon le statut et l’expérience du consultant (2). headtopics.com

Cicatrices? Les conditions de travail ont beau être intéressantes, le prix à payer pour rester dans la maison est élevé. Le travail est intensif. On parle de minimum soixante heures de travail par semaine. Et de nuits blanches. «Parfois, je bosse “normalement”, glisse une consultante toujours en poste. Le reste du temps, c’est plus que la moyenne, même si nous avons beaucoup de congés.

Quant à la maison mère, elle ne peut que se réjouir de voir ses ouailles s’éparpiller dans le monde et augmenter ses chances d’obtenir de nouvelles missions. «Nous célébrons les succès de nos alumni, assure le porte-parole. Quelque 90% des anciens interagissent entre eux et avec notre firme chaque année.» Ainsi, la croissance de McKinsey s’autogénère. headtopics.com

