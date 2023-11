Mazda a produit 2 millions de moteurs rotatifs

Mazda et le moteur Wankel, ou moteur rotatif, c’est une longue histoire d’amour et de fidélité. Cette histoire a démarré en 1961, quand la marque japonaise s’est associée avec le constructeur allemand NSU et la société Wankel. La première application concrète pour Mazda est le légendaire coupé sportif Cosmo lancé en 1967, aujourd’hui assez rare et très prisé en collection.

Prêt pour le futurLe moteur rotatif Mazda se retire en 2012, quand s’arrête la production de la RX-8. Mais les ingénieurs n’ont jamais cessé de s’intéresser à lui. Les recherches continuent, car ils lui trouvent un certain potentiel dans la lutte climatique. C’est dans cette optique qu’il vient de faire son grand retour.

