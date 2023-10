Max Verstappen s'offre son 16e succès de la saison, un record

Dès le premier virage, un accrochage entre Charles Leclerc, parti en pole, et Sergio Perez (Red Bull), cinquième, mettait hors course le Mexicain. Max Verstappen, qui s'élançait de la troisième place et avait déjà dépassé Carlos Sainz (Ferrari), en profitait pour s'installer en tête. Verstappen s'arrêtait au 20e tour, optant pour une stratégie à deux arrêts.

Au 40e tour, Lewis Hamilton prenait la deuxième place à Leclerc. Les premières places restaient figées jusqu'à la fin. Verstappen, déjà assuré d'un troisième titre de rang, décrochait son 16e succès en 2023, un record pour une pilote sur une saison, et le 51e succès de sa carrière en F1, comme Alain Prost. Seuls Lewis Hamilton (103), Michael Schumacher (91) et Sebastian Vettel (53) ont fait mieux.

