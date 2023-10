Max Verstappen evenaart zegeaantal Alain Prost met overwinning in GP van Mexico, die voor ploegmaat Pérez slec

Max Verstappen kan dit weekend aantal zeges van viervoudig wereldkampioen Alain Prost evenaren: “Max heeft geen zwakke punten meer, hij is heel speciaal”

Druk, racisme en fouten: waarom Sergio Pérez vice-wereldkampioen wordt, maar toch terugblikt op een mislukt seizoen Onze man in San Siro liep tinnitus op bij terugkeer van Lukaku naar Inter: “Nooit eerder hoorden we zo veel lawaai in een stadion”

hts één rondje duurtKandidaten én Erik diep onder de indruk van nieuwkomer Toby Alderweireld in ‘De slimste mens’: “Ik ben een beetje zenuwachtig”Kandidaten én Erik diep onder de indruk van nieuwkomer Toby Alderweireld in ‘De slimste mens’: “Ik ben een beetje zenuwachtig” headtopics.com

GP du Mexique : Max Verstappen s’approprie un nouveau record au pays de PérezMax Verstappen a signé un nouveau record en remportant un seizième Grand Prix sur la même saison, dimanche au Mexique, devant la Mercedes d’Hamilton et la Ferrari de Leclerc. Lire la suite ⮕

Max Verstappen kan dit weekend aantal zeges van viervoudig wereldkampioen Alain Prost evenaren: “Max heeft geeNog één overwinning en Max Verstappen evenaart het aantal zeges van viervoudig wereldkampioen Alain Prost in de Formule 1: 51. De Franse oud-coureur zegt enorm onder de indruk te zijn van de manier waarop de Nederlander zich presenteert in de koningsklasse, zowel op- als naast de baan. ”Max is heel speciaal. Lire la suite ⮕

F1 Mexique : Verstappen prend la tête au départ, accrochage entre Leclerc et PérezQuelle séance qualificative au Mexique, théâtre de la 19e manche de la saison de F1 ! En pole au terme d’une séance... Lire la suite ⮕

– Le débriefing de Gaëtan Vigneron : 'La rivalité Verstappen-Pérez a été exacerbée par des médias locaux'Une semaine après la victoire de Max Verstappen à Austin, place à la 19e manche de la saison de F1 ce week-end au... Lire la suite ⮕

F1 Mexique : Max Verstappen vise la pole sur les terres de son coéquipierPlace à la 19e manche de cette saison de F1 ce week-end au Mexique, sur les terres de Sergio Pérez. Et s’il voudra... Lire la suite ⮕

Max Verstappen s'offre son 16e succès de la saison, un recordMax Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix du Mexique, 19e manche du championnat du monde de Formule 1, dimanche, sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez à Mexico. Le Néerlandais a signé sa 16e victoire de la saison, battant son record établi l'année passée. Lire la suite ⮕