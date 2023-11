Mauvaise nouvelle si vous êtes client chez Proximus : le prix des abonnements augmente !

Comme l’été dernier, Proximus augmente de 3 euros par mois le prix des packs Flex, qui comprennent internet, la télévision et l’abonnement mobile. Les clients bénéficieront toutefois de données mobiles supplémentaires. Les abonnements internet seront 2 à 3 euros plus chers, selon le produit.Cette fois, Proximus n’épargne pas non plus l’abonnement le moins cher pour l’internet fixe, Internet Essential.

L’opérateur souligne par ailleurs que la nouvelle législation permettra à un groupe plus large de clients de souscrire à une offre de base au tarif social de 19 euros, à partir du mois de mars.Proximus augmente également les options TV. Le forfait Pickx Mix, comprenant des chaînes supplémentaires et un catalogue de programmes à la demande, coûtera 12,99 euros par mois à partir du 1er janvier, au lieu de 10,99 euros.

