Matthew Perry, iedereens Friend

Drama was Matthew Perry’s leven, en zijn einde.

Zo ontwapenend en grappig als hij was in zijn rol als Chandler inVandaag om 17:01Psychiater Bessel van der Kolk: ‘Trauma gaat niet weg door te praten. Je moet leren voelen wat je voelt’‘Wie een Palestijnse martelaar wil worden krijgt zijn zin: sterven is zo makkelijk hier’Ik werp, dus ik ben: de Vlaming heeft een pijl in de maag

Matthew Perry: sa dernière publication glaçante sur InstagramLe comédien est décédé ce samedi 28 octobre à son domicile, où il se serait noyé dans son jacuzzi. Sur les réseaux sociaux, sa dernière publication fait froid dans le dos après les faits. Lire la suite ⮕

‘Janice’ neemt afscheid van Matthew Perry: ‘De vreugde die je bracht, zal eeuwig blijven’In Hollywood en ver daarbuiten wordt getreurd om het veel te vroege overlijden van acteur Matthew Perry (54). De ‘Friends’-acteur krijgt lof vanuit alle hoeken voor zijn iconische rol als Chandler, maar nog veel meer voor de persoon die hij was. Lire la suite ⮕

Het turbulente liefdesleven van Matthew Perry: wereldsterren en een verbroken verlovingIn zijn vorig jaar verschenen memoires gaf de overleden Matthew Perry (54) een inkijk in zijn bewogen liefdesleven. De acteur, vooral bekend als Chandler in Friends, was met heel wat vrouwen samen. Lire la suite ⮕

Décès de l'acteur de 'Friends' Matthew Perry à 54 ansL'acteur Matthew Perry, qui incarnait le personnage de Chandler Bing dans la sitcom à succès 'Friends', a été retrouvé mort à son domicile à l'âge de 54 ans, ont rapporté samedi des médias américains. Lire la suite ⮕

Matthew Perry, l’inoubliable « Chandler Bing » dans « Friends », retrouvé mort à son domicileMatthew Perry, l’une des stars de la série à succès « Friends », est décédé, révèle cette nuit le site américain TMZ. Selon les premières informations, l’acteur américain de 54 ans qui a incarné le personnage de Chandler Bing se serait noyé. Lire la suite ⮕

Matthew Perry (54), 'Chandler' uit serie 'Friends', overledenPerry was pas 54 jaar. Lire la suite ⮕