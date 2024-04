Mathieu van der Poel wint zijn vijfde monument

Mathieu van der Poel heeft zijn vijfde monument op zak. We mogen de 29-jarige Nederlander met een gerust hart een halve Antwerpenaar noemen. Zijn ouderlijk huis ligt in Kapellen, tegenwoordig woont hij in ’s-Gravenwezel. Onze collaega’s vanVIDEO.

Tot nu toe ongeziene beelden: zo verzuurd was de sfeer op de Oude Kwaremont bij passage Mathieu van der Poel Minstens één biergooier herkenbaar in beeld op Oude Kwaremont, vereniging van profrenners dient klacht in: “Er zijn getuigen en veel filmpjes” Paar uur na zijn zege in de Ronde zat Van der Poel alweer op het vliegtuig naar Spanje: “Matje is daar supergelukkig” “We kunnen niet iets door de vingers zien omdat het Van der Poel is”: wij keken mee in het VAR-busje tijdens de Ronde van Vlaanderen VIDEO. Evenepoel neemt bonificatieseconde op Vingegaard en Roglic, Paul Lapeira verschalkt Louis Vervaeke in Ronde van het Baskenland na chaotische sprintvoorbereidingVIDE

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Nieuwsblad_be / 🏆 25. in BE

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Jasper Philipsen 'rêvait de remporter un Monument' et rend hommage à Mathieu van der PoelJasper Philipsen a réalisé un rêve en remportant le premier Monument de sa carrière à l'occasion de Milan-Sanremo, samedi en Italie. Le sprinteur d'Alpecin-Deceuninck a triomphé au bout d'un final à rebondissements, et a tenu à rendre hommage au travail de son coéquipier, le champion du monde et tenant du titre Mathieu van der Poel.

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »

Megadeal voor Mathieu van der Poel: nog tot eind 2028 bij Alpecin-DeceuninckMathieu van der Poel (29) verlengde zopas zijn contract bij Alpecin-Deceuninck tot en met eind 2028. De wereldkampioen had nog een contract met het team van de broers Roodhooft tot en met 2025, maar doet er dus nog eens drie jaar bovenop. In de marge verbond Van der Poel ook zijn lot aan de Duitse fietsenfabrikant Canyon voor tien jaar.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Megadeal voor Mathieu van der Poel: nog tot eind 2028 bij Alpecin-DeceuninckMathieu van der Poel (29) verlengde zopas zijn contract bij Alpecin-Deceuninck tot en met eind 2028. De wereldkampioen had nog een contract met het team van de broers Roodhooft tot en met 2025, maar doet er dus nog eens drie jaar bovenop. In de marge verbond Van der Poel ook zijn lot aan de Duitse fietsenfabrikant Canyon voor tien jaar.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Megadeal voor Mathieu van der Poel: nog tot eind 2028 bij Alpecin-DeceuninckMathieu van der Poel (29) heeft zijn contract bij Alpecin-Deceuninck verlengd tot en met eind 2028. De wereldkampioen had nog een contract lopende tot en met 2025, maar doet er dus nog eens drie jaar bovenop. In de marge verbond Van der Poel ook zijn lot aan de Duitse fietsenfabrikant Canyon voor maar liefst tien jaar.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

E3 Classic : Attaque phénoménale de Mathieu Van der Poel dans le TaaienbergCe vendredi place au Grand Prix de l’E3. On attendait un duel entre Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel. Le champion du...

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Grand Prix de l'E3 : Attaque phénoménale de Mathieu Van der Poel dans le TaaienbergCe vendredi place au Grand Prix de l’E3. On attendait un duel entre Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel. Le champion du...

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »