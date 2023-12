Mathieu van der Poel remporte la course de coupe du monde de cyclo-cross à Hulst

Mathieu van der Poel a remporté la course de coupe du monde de cyclo-cross à Hulst. Le champion du monde s'est tenu tranquille pendant deux tours, puis a entamé une nouvelle solo impressionnante. Wout van Aert a connu deux problèmes de malchance et n'a jamais été dans le coup. Après une course de rattrapage impressionnante, il a finalement terminé cinquième. Les spectateurs à Hulst ont rapidement vu une nouvelle bataille entre les Trois Grands s'envoler.

Dans le premier virage, Tom Pidcock a chuté. Avec un vélo endommagé, le Britannique a dû se rendre au poste de matériel à pied. Il était courageux, car Pidcock aurait pu abandonner facilement. Mais non, il a entamé une longue poursuite. Mais les deux ténors n'ont pas roulé longtemps ensemble, car après Pidcock, c'était au tour de Van Aert de tomber. Comme Van der Poel, notre compatriote a glissé sur un côté incliné. La chute a également causé des problèmes de chaîne, ce qui a fait perdre à Van Aert des secondes précieuses et l'a soudainement placé en 27e position





