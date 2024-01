Mathieu van der Poel behaalt zijn 400e overwinning in de Wereldbekercross van Zonhoven

Mathieu van der Poel (28) behaalde zondagmiddag in de Wereldbekercross van Zonhoven zijn 400e overwinning als renner sinds zijn veldritdebuut bij de nieuwelingen. Wat goed is komt snel, en dat was bij Mathieu van der Poel al het geval van toen hij als 14-jarige zijn eerste cross als nieuweling reed in Essen-Horendonk, in september 2009. Toen ook aan de start: Wout van Aert. Die was echter geen partij voor de Nederlander.

De Kempenaar werd zesde, Van der Poel won met overmacht, voor Daan Hoeyberghs en Quentin Jauregui. Die twee zouden ‘Matje’ dat seizoen nog enkele keren verslaan, maar meestal was die de sterkste: 22 zeges op 31 veldritten. In de drie daaropvolgende veldritseizoenen (laatste jaar bij de nieuwelingen, twee bij de junioren) was er geen houden meer aan. Van der Poel won liefst 84 van de 88 crossen waarin hij startte. Die dominantie was in zijn eerste belofteseizoen een stuk minder (11 op 25





