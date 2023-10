Match nul et incidents en fin de match à Monceau-Châtelet - Jodoigne : « Ça a dégénéré »

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.Le Sporting de Charleroi B enchaîne et s’installe sur le podium en N1 : «On ne doit pas se fixer de limite»

Deuxième lourde amende - 30.000 euros au total ! - en trois ans au club de football de Gosselies en P1 Hainaut : «D’autres clubs vont être contrôlés... On va devoir revoir notre vision des choses» Le Sporting de Charleroi B enchaîne et s’installe sur le podium en N1 : «On ne doit pas se fixer de limite»

– D3A : Monceau-Châtelet doit absolument régler son problème d’efficacité en D3A, contre Jodoigne :Après trois matches consécutifs sans avoir inscrit le moindre but, les Moncellois doivent à tout prix retrouver leur efficacité offensive s’ils veulent rester accrochés au haut de tableau. Lire la suite ⮕

Club Brugge-fan (61) overleden na aanrijding in buurt van stadion voor match tegen AntwerpEen 61-jarige man uit Varsenare is zondagnamiddag overleden toen hij in de Gistelse Steenweg in Sint-Andries op de fiets werd aangereden. Het slachtoffer was naar alle waarschijnlijkheid op weg naar het Jan Breydelstadion, waar om 13.30 de match van Club Brugge tegen Antwerp van start ging. Lire la suite ⮕

Vanaken offre la victoire à Bruges en toute fin de match face à l’AntwerpBruges a arraché la victoire dans les dernières minutes face à l’Antwerp grâce à un but de Vanaken dans une rencontre... Lire la suite ⮕

Les Castors Braine sans pitié face à Lummen avant un match décisif contre Keltern en EuropeLes Castors de Braine ont totalement maîtrisé leur rencontre en déplacement du côté de Lummen. Lire la suite ⮕

Un cycliste de 61 ans décède dans un accident avant le match Bruges-AntwerpUn supporter se rendant au match est décédé après être entré en collision avec une voiture aux abords du Jan Breydel Stadium. Lire la suite ⮕

L'ancien brugeois Bas Dost s'effondre en plein match, AZ-NEC arrêtéBas Dost, ancien attaquant néerlandais du Club Bruges, s'est effondré pendant le match que son équipe, NEC Nimègue,... Lire la suite ⮕