Match nul dans le choc entre Lommel et Zulte Waregem, statu quo en tête de classement

Lommel s'est procuré les plus grosses opportunités de la première mi-temps via Amankwah d'abord (34e) et ensuite avec Talvitie (38e) qui a heurté la latte sur une frappe venue de la droite. En seconde période, Zulte Waregem a ouvert le score sur leur première occasion du match via Zinho Gano de la tête, qui a inscrit son 8e but de la saison, après un centre de Machado (52e).

Dans l'autre rencontre de la soirée, Ostende et le Patro Eisden ont également partagé l'enjeu 0-0. Le Patro Eisden s'est montré le plus entreprenant en début de match et a heurté le poteau sur une frappe de Stef Peeters (3e). Après 45 minutes équilibrées, les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score de 0-0.

Lire la suite:

RTL sport »

Topper in Challenger Pro League levert geen winnaar op: Zulte Waregem blijft leider, voor LommelLommel en Zulte Waregem hebben vrijdagavond op de tiende speeldag van de Challenger Pro League gelijkgespeeld. De respectievelijke nummers twee en één in de stand hielden elkaar op 1-1. Verder was er een brilscore in KV Oostende - Patro Eisden Maasmechelen. Lire la suite ⮕

| Le verdict est tombé pour le match arrêté entre GSI Verviers et Ottoman Verviers…Le 6 octobre dernier, le derby entre GSI Verviers et Ottoman Verviers était arrêté par l’arbitre à trois minutes de la fin, on sait désormais ce qu’il adviendra de ce match… Lire la suite ⮕

Limburg l'emporte à Charleroi en match d'alignement et reste invaincuLimburg United s'est imposé face au Spirou (67-75) ce mercredi au Dôme de Charleroi en rencontre d'alignement de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. Avec cette victoire, les Limbourgeois remportent un quatrième succès et restent ainsi la seule équipe invaincue dans la compétition. Lire la suite ⮕

- Charleroi s’incline en match d’alignement contre Limburg, qui reste invaincuOn jouait au Dôme ce mercredi soir. Lire la suite ⮕

La comète Wembanyama a frappé la NBA, malgré un premier match perdu contre DallasLe Français Victor Wembanyama, prodige du basket au centre de toutes les attentions, a perdu pour ses débuts en NBA... Lire la suite ⮕

Inbrekers proberen binnen te dringen in huis van Toby Alderweireld tijdens Champions League-match tegen PortoVoor Toby Alderweireld kreeg de match van woensdagavond tegen Porto (1-4) een extra zure nasmaak. Tijdens de wedstrijd probeerden inbrekers binnen te dringen in het huis van de Antwerpse kapitein. Lire la suite ⮕