«Master Crimes»: Muriel Robin et Anne Le Nen unies contre la discrimination

Le 16 septembre, sur le plateau de l’émission « Quelle époque ! », Muriel Robin déclarait : « Je ne fais pas de cinéma, car je suis homosexuelle. » Avant de poursuivre : « Il y a quelque chose de l’ordre du désir (…) Si on est homosexuel, on n’est pas désirable, on n’est pas pénétrable. » Un cri du cœur commenté par sa compagne, Anne Le Nen, sur les réseaux sociaux : « Puissant. Courageux.

Moi-même, j’ai vécu des choses édifiantes, qui confirment ce qu’elle a pu dire, mais sur lesquelles je ne suis pas encore prête à m’exprimer. Cela m’a parfois donné envie d’arrêter ce métier. Mais j’ai toujours eu besoin de créer. Avec Muriel, on a donc fondé notre propre société de production. Là, je viens de terminer l’écriture d’un film que je vais coréaliser.

