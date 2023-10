Massale cokevangsten in Antwerpen maken drugsbendes nerveus, maar: “Elke afgehakte kop groeit er dubbel weer a

Vorige week nog werd er in een container in de Euroterminal van de Waaslandhaven 2.000 à 3.000 kilogram cocaïne ontdekt. — © belga

Zo’n 10 procent van de Belgen heeft er last van, maar je kan er nog altijd niet van genezen: het mysterie (en de oplossing) van astmaMan die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Borsbeeks bestuur tevreden met lagere belastingen in Antwerpen: “Blij dat ze oren naar ons hebben gehad”Het verlagen van de aanvullende personenbelasting vanaf het aanslagjaar 2024 is goed nieuws voor de Borsbekenaren wanneer de fusie met de stad doorgaat. Dit laat schepen Walter Kiebooms (N-VA) weten. Lire la suite ⮕

Hij bekende zoveel misdaden dat de politie dacht dat hij het verzon: de vergeten Belgische seriemoordenaarIn ‘Proces van het jaar’ staat onze misdaadredactie telkens stil bij één van de spraakmakendste rechtszaken uit de Belgische geschiedenis. “Ze zullen mij de grootste misdadiger van het land noemen”, pochte René Hébrant (56) luidop voor zijn assisenproces in 1963 van start ging. Lire la suite ⮕

Israël claimt dat Hamas hoofdkwartier onder ziekenhuizen heeft: “Maar dat kúnnen geen doelwitten zijn”Dat een ziekenhuis bombarderen – in Gaza of waar ook ter wereld – in strijd is met het oorlogsrecht, lijkt logisch. Israël claimt dat Hamas opzettelijk zijn hoofdkwartier onder ziekenhuizen heeft. Lire la suite ⮕

Massale cokevangsten maken drugsmaffia zenuwachtigJarenlang leek er geen beginnen aan de strijd tegen de internationale drugshandel. Maar extra middelen en een betere samenwerking werpen stilaan toch vruchten af. Douane, politie en justitie willen doorduwen, nu de drugsbendes ongerust worden. Lire la suite ⮕

Wilde achtervolging vanuit Nederland eindigt in Antwerpen: SRT rijdt verdachte klemHet snelleresponsteam van de Antwerpse politie heeft vrijdagnacht een wagen klemgereden in het Antwerps havengebied. Dat gebeurde op vraag van de Nederlandse politie, na een wilde achtervolging. De verdachte werd uiteindelijk gearresteerd. Hij had geen rijbewijs, maar wel cannabis op zak. Lire la suite ⮕

Guido (69) was uitbehandeld, nu is hij kankervrij dankzij nieuwe therapie van UZ AntwerpenUitbehandeld. Dat kreeg Guido Wouters (69) uit Lommel in 2020 te horen nadat hij vijf jaar tegen lymfeklierkanker had gevochten. Tot hij kon deelnemen aan een veelbelovende studie in het UZ Antwerpen. “Na een maand waren de vlekken op de scan voor 85 procent weg, nu is er niets meer te zien. Lire la suite ⮕