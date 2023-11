Marouane Fellaini poursuit sa carrière en Chine

En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur de Shandong Taishan avait annoncé que Marouane Fellaini serait mis à l'honneur. Début septembre, son club avait communiqué sa décision de ne pas aller au bout de son contrat, qui devait s'achever en janvier 2025. Marouane Fellaini évolue depuis 2019 à Shandong Taishan et disputera les dernières rencontres prévues, en Ligue des Champions d'Asie ainsi que la finale de la Coupe de Chine.

Il avait rejoint la Chine après 6 saisons passées à Manchester United, son deuxième club en Premier League après Everton (de 2008 à 2013). Fellaini était devenu le transfert le plus cher d'un joueur belge lors de son passage chez les Blues en 2008, en provenance du Standard. International à 87 reprises (97 sélections), Fellaini avait annoncé sa décision dès septembre à Shandong Taishan pour pouvoir négocier un dernier transfert, rapportent les médias chinois samedi. Selon l'aveu du joueur belge, au vu de ses performances cette saison, il se verrait bien poursuivre sa carrière encore un an ou deux. Il a disputé 26 rencontres durant cet exercice avec Shandong Taishan, inscrivant 11 buts. Samedi, en Super League chinoise, Shandong Taishan l'a emporté 5 buts à 1 sur Henan Songshan Longmen pour terminer 2e à 5 points du champion Shanghai Port et doit encore disputer la finale de la Coupe de Chine, pour la 6e année de suite, le 25 novembre prochai

