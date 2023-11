Marktkramers krijgen financieel duwtje voor komst Sint in de Piste: “Ze hoeven deze maand geen standgelden te

De Sint-Niklase marktkramers hoeven in november geen standgelden te betalen voor de donderdagse markten. Het Sint-Niklase stadsbestuur wil daarmee mogelijks omzetverlies omwille van de komst van …Albert Van Raemdonck, die in juli zijn 107de verjaardag vierde, is vanaf vandaag de oudste nog levende man in België nadat dinsdag de Limburger Jaak Broeckx (109) overleed.

Crematorium Westlede, met vestigingen in Lochristi, Aalst en Sint-Niklaas, schakelt volledig over naar groene energie. De bestaande gasovens worden stelselmatig vervangen door elektrische. Luc (62) en Marco (28) Van Dael van uitvaartcentrum Van Dael-Sereni openen komend weekend de deuren van hun nieuw rouwcentrum op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Met een intieme aula willen ze …Een wagen met Nederlandse nummerplaat ging maandagavond over de kop op de E17 in Temse.

Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat in Sint-Niklaas ontvangt 54.000 euro subsidie Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V). Met het geld wordt het gebouw energiezuiniger en … De bestuurder van een wagen die eind vorig jaar een zwaar ongeval veroorzaakte in Belsele, moet zich medisch laten onderzoeken of hij nog wel met de wagen kan rijden. De man bleek zich immers niets … headtopics.com

Een 19-jarige scoutsleider die in december met zijn e-bike door het rode licht reed en nipt aan een zwaar ongeval ontsnapte, kreeg een werkstraf van 46 uur. De Vlaamse overheid komt met een subsidie van 500.000 euro over de brug om de plannen voor de heropwaardering van de Reinaert Galerij te ondersteunen. Het Sint-Niklase stadsbestuur nam eerder zelf …

Vooruit heeft een rechtszaak afgekocht van een medewerkster. Ze werd ontslagen nadat ze een klacht indiende wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. headtopics.com

Inwoners Puurs-Sint-Amands opnieuw met bus naar Boom Markt dankzij FlexbusReizigers uit Puurs-Sint-Amands die naar Boom willen reizen, kunnen vanaf nu opnieuw terecht bij het openbaar vervoer. Dankzij het invoeren van een Flexbus tot Boom markt zijn heel wat problemen opgelost voor de reizigers.

N-VA-gemeenteraadslid verbolgen over hakenkruis tijdens betoging voor Palestina op Sint-Jansplein: "Dit is puuAntwerps N-VA-gemeenteraadslid André Gantman is verbolgen over de affiche met een nazi-teken die afgelopen zondag opdook tijdens een pro-Palestinabetoging in Antwerpen. "De manifestanten scandeerden ook anti-Israëlische slogans die oproepen tot de vernietiging van Israël", klinkt het.

Onderwijsminister Ben Weyts investeert 26.000 euro in sanitair Sint-MichielscollegeVlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) verleent een nieuwe subsidie van 26.000 euro aan de Lagere Vrije School van het Sint-Michielscollege aan de Kapelsesteenweg. Die subsidies gaan naar een sanitaire nieuwbouw.

Al 30 tips over de brutale moord op advocate (58) in Sint-Lievens-HoutemDe federale politie heeft al meer dan 30 tips gekregen, als reactie op de robotfoto die zondagavond verspreid werd in het onderzoek naar de moord op advocate Claudia Van Der Stichelen (58). Sommige getuigen menen dat ze de dader herkennen.

Opnieuw schietpartij in Sint-Jans-MolenbeekIn de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een schietpartij voorgedaan, al de derde op evenveel dagen tijd. Kort na die schietpartij deed zich ook een achtervolging voor, die leidde tot in Vilvoorde en waarbij de politie twee personen kon inrekenen.