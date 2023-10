Maria-ter-Heide beëindigt reeks nederlagen met gelijkspel tegen Wildert

Samet Yaman opende na slechts vier minuten de score voor het bezoekende team. Ouassim Adahchor bracht in de 21ste minuut Maria-ter-Heide op 0-2. Met nog bijna een half uur te gaan scoorde Alexander Van Damme namens Wildert. De gelijkmaker voor Wildert werd vlak voor tijd gemaakt door Stijn Kustermans. Maria-ter-Heide heeft voor de zesde keer na elkaar geen overwinning behaald.

In de laatste vijf wedstrijden heeft Wildert twee overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl Maria-ter-Heide één gelijkspel en vier nederlagen heeft. Dit was het tweede gelijkspel van Wildert dit seizoen.

In de volgende wedstrijd gaat Wildert op zondag 5 november om 14.30 uur op bezoek bij Antonia B. Maria-ter-Heide neemt het zaterdag 4 november om 19.30 uur thuis op tegen Bucovina Loenhout.Bekijk hier de volledige kalender en het klassement. headtopics.com

Werken kruispunt Bredabaan met Essensteenweg en Sint-Jobsesteenweg lopen maand vertraging op: tot eind november omrijden van Essen naar Brasschaat via Wuustwezel Het Agentschap Wegen en Verkeer legt het kruispunt van de Bredabaan met Essensteenweg (N1) en Sint-Jobsesteenweg (N117) opnieuw aan. Die werken lopen nu een maand vertraging op. De einddatum ligt …Een goed gevulde zaal De Eikel genoot met volle teugen van de tirolermuziek die verschillende muziekensembles uit België en Nederland brachten. Het Blaaskapellen Festival van de Brechtse Hummel …Gooreind scoorde zaterdag vijf keer in de uitwedstrijd tegen Horendonk. De wedstrijd eindigde op 1-5.

Werken kruispunt Bredabaan met Essensteenweg en Sint-Jobsesteenweg lopen maand vertraging op: tot eind november omrijden van Essen naar Brasschaat via WuustwezelInwoners genieten van dorpsfeest op kloostersite: “Dit is een plaats om weer samen te komen” headtopics.com

Tine Reymer staat opnieuw op podium samen met man Peter Van den Begin en dochters: “Achteraf ben ik blij dat ik gecrasht ben”Tine Reymer staat opnieuw op podium samen met man Peter Van den Begin en dochters: “Achteraf ben ik blij dat ik gecrasht ben”Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Sylvie Sas viert 101de verjaardag in LindeloHoewel Regina ‘Sylvie’ Sas op 30 oktober verjaart en 101 jaar wordt, was het zaterdag al feest in de Vijfhoek van het woonzorgcentrum Lindelo in Lille. Lire la suite ⮕

Maria Del Rio poursuivie en justice après avoir dévoilé son secret minceur? L’animatrice de RTL victime d’uneL’animatrice est la nouvelle victime d’une fake news sur les réseaux sociaux. Elle rejoint la longue liste des personnalités déjà touchées par la pratique. Lire la suite ⮕

DOSSIER. Als men de pil niet meer wil: natuurlijke anticonceptie maakt opgang op sociale mediaHoewel steeds meer Vlaamse vrouwen voorbehoedsmiddelen gebruiken, is dat steeds minder vaak de pil. Sociale media slaan hormonen in de ban en jonge vrouwen proberen hun vruchtbaarheid te monitoren met natuurlijke middelen. Lire la suite ⮕

Ongeslagen reeks van Belisia Bilzen tot een einde gebracht na 4-1 tegen Jong KV MechelenJong KV Mechelen ontving Belisia Bilzen op zaterdag en na negen opeenvolgende ongeslagen wedstrijden werd Belisia Bilzen toch verslagen. De wedstrijd eindigde op 4-1. Lire la suite ⮕

Politie schrijft reeks boetes uit bij verkeerscontrolesDe politie regio Turnhout hield vrijdag op verschillende plaatsen in het werkgebied verkeerscontroles. Lire la suite ⮕

Hoboken zet ongeslagen reeks voortHoboken bleef moeilijk te verslaan. De 2-0 overwinning in de thuiswedstrijd tegen Berlaar-Heikant betekent dat de ploeg al negen duels na elkaar ongeslagen is. Lire la suite ⮕