Marco Silva prolonge son contrat à Fulham: 'Une décision facile'

Le Portugais de 46 ans était arrivé dans l'ouest londonien en 2021 et avait ramené l'équipe de Championship en Premier League dès sa première saison en charge. La saison dernière, il avait terminé, avec ses joueurs, à la dixième place en Premier League.

'C'était une décision facile', a reconnu Marco Silva en marge de la rencontre de ce week-end face à Brighton. 'Cela faisait un moment que l'on en discutait. Le club et moi-même voulions continuer notre collaboration, donc c'était une décision facile. Je me sens très bien dans ce club.'

