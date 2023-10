Marbella op klaarlichte dag opgeschrikt door schietpartij tussen Belgische en Nederlandse drugscriminelen

Syriër Rabi (37) tot pastor gewijd in protestantse Mechelse kerk waar hij zelf geld voor inzamelde: “Wat een wonder!”Inbrekers beschadigen raam en dringen binnen in woningMan die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Mannetjesorka gespot voor Belgische kustVoor de Belgische kust zwemt sinds zondagochtend een mannetjesorka. Het is de allereerste bevestigde waarneming van een orka voor onze kust.

Hanne en Stijn Desmet spoelen eerdere teleurstelling door en loodsen Belgische gemengde aflossingsploeg naar wDe Belgische gemengde aflossingsploeg heeft zaterdag tijdens de Wereldbekerwedstrijden shorttrack in het Canadese Montreal de B-finale gewonnen. Het kwartet van bondscoach Ingmar van Riel ging de Verenigde Staten (tweede) en Frankrijk (derde) voor.

Baaldag voor Hanne en Stijn Desmet: overtredingen en val in finales voor Belgische shorttrackersOp de eerste finaledag van de tweede Wereldbeker in het Canadese Montreal ging Hanne Desmet zich zaterdag in de finale van de 1500 meter te buiten aan twee overtredingen en viel broer Stijn Desmet in zijn eindstrijd op die afstand in kansloze positie en om zo als zevende te eindigen.

Ceylin Alvarado soleert naar zege in Superprestige Ruddervoorde, Norbert-Riberolle verrast met derde plekCeylin Alvarado heeft de Superprestige van Ruddervoorde op haar naam geschreven. De Nederlandse kreeg nog even het gezelschap van haar landgenote Annemarie Worst, maar ging er op drie rondes van de meet alleen van door en kwam solo over de streep. De Belgische Marion Norbert-Riberolle werd knap derde.

Belgische dichter Fatena Al-Ghorra zit vast in Gaza: 'Niemand wil sterven. Geloof me, ook Palestijnen houden vDe Belgische dichter en schrijfster Fatena Al-Ghorra vluchtte met 15.000 andere ontheemden naar het Al-Quds-ziekenhuis in Gaza, dat op elk moment door Israël gebombardeerd kan worden.

