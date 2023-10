Manuel Neuer est de retour dans les buts du Bayern, près d’un an après sa grave blessure

Près d’un an après sa grave blessure, Manuel Neuer effectue son retour dans les buts du Bayern Munich, samedi (15h30) à domicile contre Darmstadt en Bundesliga, lançant son compte-à-rebours personnel vers l’Euro 2024, pour relever l’un des derniers défis de son immense carrière.

Et personne ne remarquera qu’il a manqué dix mois et qu’il a 37 ans', a estimé en début de semaine un autre gardien de but légendaire du Bayern et de la Mannschaft, Sepp Maier, dans le quotidien allemand Bild. 'Il va y avoir un peu de nervosité et des fourmillements, mais c’est normal. On espère que ça va bien se passer et je suis sûr qu’il va rapidement revenir dans le rythme', a estimé l’entraîneur du Bayern Thomas Tuchel, vendredi.

