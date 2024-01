Manque de lits en soins palliatifs en Belgique

Sur plus de 2000 lits dans le réseau, nous n’en avons que 18 lits pour les soins palliatifs, c’est bien trop peu', nous explique Wissam Bou Sleiman, médecin chef d’Epicura Ath et président des médecins chefs du réseau Phare, le plus grand réseau hospitalier du Hainaut (EpiCURA, le CHR Haute Senne et le CHwapi). Mais le constat est global: le secteur hospitalier ne compte que 400 lits en soins palliatifs, pour toute la Belgique. La Fédération des soins palliatifs tire la sonnette d'alarme.

'L’offre que nous avons ne répond pas à la demande réelle. Ce manque de vision a des impacts importants. La prise en charge, même palliative, doit rester de qualité, humaine et centrée sur le patient', ajoute Wissam Bou Sleiman. Roopa Jagannath est médecin spécialisée en fin de vie et à la tête d’une équipe mobile à l’hôpital d’Ath : 'Nous n’avons pas d’unités de soins palliatifs, c’est donc notre petite équipe qui se déplace au sein des différentes unités de l’hôpital, à la demande du médecin référen





