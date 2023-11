Manifestations anti-Amérique et anti-Israël en Iran

À bas l'Amérique, à bas Israël!', ont scandé les manifestants, dont de nombreux écoliers et étudiants, devant l'ex-ambassade dans le centre de Téhéran, où des drapeaux des deux pays ont été piétinés et brûlés, ont constaté des journalistes de l'AFP. Des effigies moquant le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et le président américain, Joe Biden, étaient également brandies. Selon les médias officiels, des manifestations organisées par les autorités se sont déroulées dans 1.

200 villes du pays, notamment à Mashhad (nord-est), Ispahan (centre) et Chiraz (sud). Près d'un mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, de nombreux manifestants brandissaient le drapeau palestinien, ainsi que celui du Hezbollah, le mouvement libanais pro-iranien. Principal orateur du rassemblement à Téhéran, le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, a salué l'attaque 'déluge d'Al-Aqsa' lancée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien contre Israël, qui 'a changé l'Histoire'. Il a dénoncé l'opération militaire menée depuis par les forces israéliennes dans la bande de Gaza en déclarant que 'le massacre d'enfants et de femmes' était 'le summum du mépris et de l'impuissance'. Selon un bilan publié vendredi par le Hamas, au pouvoir dans ce territoire, 9.227 personnes, dont 3.826 enfants, ont été tuées dans les frappes israéliennes. En Israël, au moins 1.400 personnes ont perdu la vie selon les autorités depuis le début de la guerre, en majorité des civils

:

RTBFİNFO: – Guerre Israël-Hamas : Antony Blinken en Israël pour réclamer des 'mesures concrètes' envers les civils palestiniensIsraël a annoncé avoir encerclé la ville de Gaza après une semaine de combats au sol et des frappes meurtrières sur le...

La source: RTBFinfo | Lire la suite »

RTBFİNFO: – Guerre Israël-Gaza : des Palestiniens travaillant en Israël renvoyés sous les bombes de GazaLa guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 28e jour ce vendredi. Le ministère de la Santé du Hamas...

La source: RTBFinfo | Lire la suite »

RTLİNFO: Sunak juge les manifestations propalestiniennes 'irrespectueuses' lors de l'ArmisticeLe Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a jugé les manifestations propalestiniennes prévues le jour de la fête de l'Armistice 'irrespectueuses et provocantes', lit-on vendredi dans The Guardian.

La source: rtlinfo | Lire la suite »

RTBFİNFO: Guerre Israël-Gaza : la milice libanaise Hezbollah, un défi majeur pour la sécurité d’IsraëlAu Liban, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, doit prononcer un discours très attendu ce vendredi après-midi. Il va...

La source: RTBFinfo | Lire la suite »

RTBFİNFO: Guerre au Israël-Gaza : Israël dit encercler la ville de Gaza, Blinken attendu au Proche-OrientIsraël a annoncé avoir encerclé la ville de Gaza après une semaine de combats au sol et des frappes meurtrières sur le...

La source: RTBFinfo | Lire la suite »

RTL SPORT: Les championnats d'Europe de waterpolo n'auront pas lieu à Netanya en Israël en janvierLes championnats d'Europe de waterpolo prévus à Netanya en Israël n'auront pas lieu comme prévu en janvier prochain, a annoncé jeudi European Aquatics, la fédération européenne de natation.

La source: RTL sport | Lire la suite »