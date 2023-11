Manif en soutien à la Palestine à Namur : « Chaque matin, je dois vérifier si ma famille est toujours vivante 

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.Ils étaient plusieurs centaines à braver la pluie ce mercredi après-midi place Saint-Aubain de Namur. À l’initiative d’un collectif d’associations comme le CNCD 11.11.

– Gaza : Manifestations pour 'la fin du génocide en Palestine' à Bruxelles et NamurUne manifestation en soutien au peuple palestinien s’est tenue mercredi, dès 15h00, devant l’ambassade des États-Unis... Lire la suite ⮕

Près de 500 personnes à Namur au rassemblement en faveur de la PalestineUn rassemblement pro-palestinien a réuni près de 500 personnes mercredi sur la place Saint-Aubain à Namur. Ces dernières demandent notamment que l'Union européenne et la Belgique intervenir pour obtenir un cessez-le-feu et la protection de toutes les populations civiles de Gaza. Lire la suite ⮕

Manifestation pour 'la fin du génocide en Palestine' devant l'ambassade américaineUne manifestation en soutien au peuple palestinien s'est tenue mercredi, dès 15h00, devant l'ambassade des États-Unis à Bruxelles. Les organisateurs ont appelé à 'mettre fin au génocide des Palestiniens', et à 'libérer la Palestine'. Lire la suite ⮕

Des militants pro-Palestine demandent à la KU Leuven de rompre ses liens avec IsraëlDes militants du groupe Leuvense Actiegroep Palestina (LAP) ont organisé une action de protestation sur la Grand-Place de Louvain, proche du rectorat de l'université, afin de demander à l'alma mater de rompre ses liens avec Israël, en raison du pilonnage de la bande de Gaza par l'État hébreu après l'attaque terroriste du 7 octobre sur le sol... Lire la suite ⮕

Une manifestation en soutien à la Palestine est organisée ce mercredi à Namur : «On ne veut aucun drapeau duUne manifestation en soutien à la Palestine se déroulera mercredi à 14h sur la Place Saint-Aubain de Namur. Initialement prévue la semaine dernière, le bourgmestre Maxime Prévot a préféré attendre avant de délivrer son autorisation. Lire la suite ⮕