Manchester City ne fait qu’une bouchée de Manchester United à Old Trafford, un doublé et un assist pour Erling Haaland

Manchester City s’est imposé 0-3 sur la pelouse de son voisin, Manchester United, ce dimanche en clôture de la 10e journée de Premier League. Le Norvégien Erling Haaland a inscrit les deux premiers buts des Cityzens avant d’offrir le dernier but de la rencontre à son coéquipier Phil Foden. Jérémy Doku, qui a passé la majeure partie de la rencontre sur le banc, a participé à la fête en montant au jeu à la 87e.

Après un très beau sauvetage du portier camerounais peu avant la pause, Manchester City a entamé la seconde période pied au plancher et a rapidement doublé la mise, toujours via son buteur norvégien Erling Haaland (49' 0-2), servi sur un plateau par Bernardo Silva et laissé complètement seul par la défense des Red Devils.

