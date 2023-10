Man riskeert zes maanden cel nadat hij jas probeert te stelen: “Maar ik ben onschuldig”

Voorwaardelijke celstraf en contactverbod voor man die partner slaat terwijl ze kindje op de arm heeftEen 50-jarige man stond in de rechtbank in Mechelen terecht voor een poging tot diefstal in Lier. Samen met een vrouw gedroeg hij zich erg verdacht in een kledingzaak. Later bleek dat de …In de leegstaande koffiebar Buna in de Koning Albertstraat 3 in Lier opent Judith Pellegrims (24) op woensdag 1 november espressobar Mors Koffie.

Hooikt boekte uit een zege op Wavria. De wedstrijd eindigde op 0-2 door doelpunten van Sherjill Jermaine Mac-Donald en Rik Vermeulen.In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald. Van de Jupiler Pro League tot en met 4de provinciale, het was een weekend vol wedstrijden en doelpunten. Hieronder vind je een overzicht van de …Lyra-Lierse startte het seizoen zonder glans. Een overvolle ziekenboeg en de nodige pech zorgden ervoor dat het tij dringend moest keren.

Onze man keurt (met 95 experts) 1.800 bieren tijdens driedaagse Brussels Beer Challenge in Turnhout: “In de voormiddag proeven, in de namiddag op brouwerijbezoek” Petra verloor haar dochtertje en moest net als Linda Mertens de draad weer oppikken: “Ik heb van mijn verdriet mijn kracht gemaakt” headtopics.com

Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Ongeslagen reeks van Belisia Bilzen tot een einde gebracht na 4-1 tegen Jong KV MechelenJong KV Mechelen ontving Belisia Bilzen op zaterdag en na negen opeenvolgende ongeslagen wedstrijden werd Belisia Bilzen toch verslagen. De wedstrijd eindigde op 4-1. Lire la suite ⮕

Steekpartij in Mechelen: man aangehouden voor poging tot moordBij een steekpartij in een appartementsgebouw in het centrum van Mechelen is zaterdagochtend een zwaargewonde gevallen. De politie pakte twee personen op, een van hen is aangehouden voor poging tot moord. Lire la suite ⮕

Boorddocumenten, zonnebril en portefeuille gestolen uit geparkeerde autoIn de Generaal De Ceuninckstraat in Mechelen drongen onbekenden binnen in een geprakeerde auto. Lire la suite ⮕

Fiets gestolen uit gemeenschappelijke hal van appartementsgebouwIn de Albert Geudensstraat in Mechelen sloegen dieven toe in een appartementsgebouw. Lire la suite ⮕

Premier Netanyahu: “Het wordt een lange oorlog maar we zullen winnen””Dit zal een lange oorlog worden. Maar we zullen winnen”, zo heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zaterdagavond gezegd tijdens een toespraak op tv. Hij had het over een tweede onafhankelijkheidsoorlog die hij ‘de missie van zijn leven”, noemde. Lire la suite ⮕

Een nieuwe nederlaag, maar NBA-Belg Toumani Camara maakt opnieuw indruk: “Hij is de toekomst”Ook in zijn derde NBA-wedstrijd heeft Toumani Camara niet kunnen winnen. Met de Portland Trail Blazers ging hij kansloos onderuit tegen de Philadelphia 76ers (126-98). Camara kreeg wel weer wat meer minuten en maakte daarin opnieuw indruk. Lire la suite ⮕