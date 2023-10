Man riskeert 26ste veroordeling na diefstal: “Geen fiets gestolen, wel één meegenomen die niet van mij was”

Een man uit Mechelen moest zich maandag voor de zoveelste keer verantwoorden voor een diefstal. In september ging de man ervandoor met een fiets die geparkeerd stond op de Grote Markt in de …De correctionele rechtbank in Mechelen boog zich maandag over een opmerkelijke caféruzie.

Eerste hoofdinspecteur Donné Van Horenbeeck (65) heeft zondagavond zijn laatste shift gedraaid. Na veertig jaar neemt hij met spijt in het hart afscheid van zijn collega’s in het … Het was zondag een grote dag voor Rabi Chamoun (37) uit Mechelen, een overtuigde christen die uit Syrië afkomstig is. In het bijzijn van zijn vrouw Besna (39) en drie kinderen is hij tot pastor …Bestuurster van step lichtgewond na aanrijding met bestelwagenOVERZICHT. Alle doelpuntenmakers van afgelopen weekend in het Antwerpse voetbal

FC Walem gaat pijnlijk onderuit, maar is wel zeker van eerste periodetitel: “Geen reden om dit nu te vieren” Anke verenigt bewoners voor schonere wijk Nekkerspoel: “Kleine inspanningen kunnen grote veranderingen teweegbrengen” headtopics.com

Petra verloor haar dochtertje en moest net als Linda Mertens de draad weer oppikken: “Ik heb van mijn verdriet mijn kracht gemaakt”Lingeriewinkel Svelta zamelt in november oude beha’s in voor het goede doel: “In ruil krijg je een tegoedbon van 10 euro”Aanslag gepleegd tegen kantoorgebouw in Antwerpen, daders laten boodschap achterOnze man keurt (met 95 experts) 1.

‘Armoede, zedenschandalen en een krakende gezondheidszorg: het VK is een land op zijn tandvlees’Het is de vraag die me het vaakst gesteld wordt. Als er na een lezing over leven en lijden in het VK (de clue zit in de titel) handen de lucht ingaan, zit Lire la suite ⮕

‘Een slaapprobleem kun je nooit oplossen in één consultatie’Je ligt elke nacht urenlang wakker of staat stijf van de stress en je besluit naar de huisarts te gaan. Wat mag je van zo’n consultatie verwachten, nu steeds duidelijker wordt dat veel slaap- en kalmeermiddelen verslavend en risicovol zijn? Wij gingen langs bij drie huisartsen die liever geen pillen voorschrijven. Lire la suite ⮕

Zwarte lijst van malafide ondernemers nu toegankelijkWie in zee wil gaan met een ondernemer, kan checken of die geen ­beroepsverbod heeft. Lire la suite ⮕

‘Als we al kinderen hadden, zouden we niet naar Zweden verhuizen’Op eigen nageslacht is het nog wachten, maar Anke Turelinckx (34) en haar man geven elke maand een weekend een warme thuis aan twee broers. Aan die ondersteunende pleegzorg komt binnenkort een eind door een verhuis naar een boerderij in Zweden. ‘Toen ik in Kreta een Zweedse kroon vond, waren alle twijfels weg. Lire la suite ⮕

Man riskeert zes maanden cel nadat hij jas probeert te stelen: “Maar ik ben onschuldig”Een 50-jarige man stond in de rechtbank in Mechelen terecht voor een poging tot diefstal in Lier. Samen met een vrouw gedroeg hij zich erg verdacht in een kledingzaak. Later bleek dat de beveiliging van een van de jassen was gehaald. De man ontkent de feiten in alle toonaarden. Lire la suite ⮕

Man met “sterkste nek van het universum” fietst rond met koelkast op zijn hoofdEen New Yorker heeft een aparte manier om zware dingen per fiets te vervoeren. De man werd eind augustus gefilmd toen hij gemoedelijk een kruispunt fietst met… een koelkast op zijn hoofd. Het is geen illusie of trucage, klinkt het op sociale media, waar de beelden al miljoenen keren werden bekeken. Lire la suite ⮕