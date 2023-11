Man gewond na steekpartij in casino, dader wordt opgespoord

De Roemeen was vermoedelijk met enkele kompanen aanwezig in het casino. Om een nog onbekende reden ontstond er een steekpartij, waarbij de man gewond raakte. Hij werd door zijn kompanen naar het ziekenhuis gebracht. De politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken en het parket Limburg werden op de hoogte gebracht. Donderdag in de vroege ochtend kwam het labo ter plaatse voor verder onderzoek. De vermoedelijke dader van de steekpartij wordt nog opgespoord.

