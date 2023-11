Man gearresteerd nadat pro-Palestijnse activisten levende muizen gooiden in drie McDonald’s restaurants in VK

De politie is ook nog op zoek naar Billal Hussain (30) in verband met de “onaanvaardbare” en “onrustwekkende” incidenten, waarbij pro-Palestijnse activisten levende muizen in restaurants hebben gegooid. In de zoektocht naar die man zijn al verschillende huiszoekingen uitgevoerd.Fastfoodketen McDonald’s veroordeelt de incidenten. De politie in Birmingham onderzoekt een dergelijke zaak bij een restaurant van de keten op maandag.

Een woordvoerder van McDonald’s zei dat het bedrijf “verbijsterd” is over “onjuiste berichten over haar positie in het conflict in het Midden-Oosten”. “McDonald’s Corporation financiert of ondersteunt geen enkele regering die betrokken is bij dit conflict (...) Ons hart gaat uit naar alle gemeenschappen en gezinnen die door deze crisis worden getroffen.”

Man gearresteerd nadat pro-Palestijnse activisten levende muizen gooiden in drie McDonald’s restaurants in VKEen 32-jarige man is woensdagavond gearresteerd nadat pro-Palestijnse activisten levende muizen vrijlieten in drie McDonald’s restaurants in Birmingham. Lire la suite ⮕

