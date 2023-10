Man die in verband gebracht wordt met wapen van Lassoued, ontkent betrokkenheid

Volgens het federaal parket kan de man eventueel in verband worden gebracht met het wapen dat gebruikt werd tijdens de terreuraanslag, maar zijn advocaat spreekt dat tegen.De man, geboren in 1979, werd vorige week woensdag opgepakt bij een huiszoeking in Tervuren. De volgende dag werd hij onder aanhoudingsbevel geplaatst voor moord en poging tot moord in een terroristische context, en deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie.

‘Mijn cliënt ontkent elke betrokkenheid bij de feiten en zal in de komende dagen de elementen voorleggen die de aanwijzingen tegen hem weerleggen’, zegt zijn advocaat Guylain Mafuta Laman. Bij de terreuraanslag, op maandagavond 16 oktober aan het Saincteletteplein in Brussel, lieten twee Zweedse voetbalsupporters het leven, terwijl een derde zwaargewond raakte. Na de schietpartij begon een klopjacht op de dader, die al kort na de feiten in een filmpje op sociale media de aanslag opeiste. Dinsdagochtend 17 oktober iets na 8 uur werd de verdachte neergeschoten in een drankgelegenheid in Schaarbeek.

