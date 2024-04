Man aangehouden voor brandstichting waarbij vrouw omkwam

De onderzoeksrechter heeft een man uit Ronse aangehouden voor brandstichting waarbij zijn vrouw omkwam. Hij moet vrijdag voor de raadkamer verschijnen. Een buurvrouw kreeg een kwartier voor de brand een telefoon van het slachtoffer. “Godelieve belde me in paniek dat haar man haar zou vermoorden.”Maandag kwam bij een zware brand in Ronse de 69-jarige Godelieve A. om het leven. Er waren onmiddellijk vermoedens dat de brand aangestoken was, en dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen nu.

Bewoner A. F. (65) kon aan de brand ontkomen, zijn 69-jarige vrouw Godelieve A. bleef in de brand. “Uit de eerste bevindingen van de branddeskundige kan er afgeleid worden dat het om een opzettelijke brandstichting zou gaan”, laat het parket weten. “De resultaten van de branddeskundige zijn nog niet helemaal klaa

