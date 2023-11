Man (44) in levensgevaar na zware crash op landweg in Kruibeke

De auto kwam uit de richting van de Veldstraat en reed naar het industrieterrein Hogenakkerhoek, toen de bestuurster een bocht miste en frontaal inreed op twee bomen. De eerste boom brak volledig af, de tweede werd zwaar geschampt. Bij de klap werd de passagierskant van de wagen volledig opengereten en een voorwiel brak af. De twee portieren werden ook losgerukt en zowat 50 meter verder belandde de auto op zijn dak in de ondiepe gracht naast de weg.

Mogelijk werd de passagier door de enorme klap uit het voertuig geslingerd. Hij was er dan ook het ergst aan toe, en werd in levensgevaar naar het UZ in Antwerpen gebracht. De bestuurster liep als bij wonder alleen lichte verwondingen op. Bij controle bleek dat zij te veel alcohol in het bloed had.Israëlisch-Palestijns conflictBart De Wever herhaalt oproep om leger in te zetten voor bewaking: "Angst en bezorgdheid bij Joodse gemeenschap in An...

GVA: Na het overlijden van man uit Limburg: Albert Van Raemdonck is de oudste man in BelgiëAlbert Van Raemdonck, die in juli zijn 107de verjaardag vierde, is vanaf vandaag de oudste nog levende man in België nadat dinsdag de Limburger Jaak Broeckx (109) overleed.

NİEUWSBLAD_BE: Auto verhakkeld maar man overleeft zware crash in grachtEen man had dinsdagnacht onnoemelijk veel geluk bij een zwaar verkeersongeval in Vladslo bij Diksmuide. Enerzijds omdat zijn auto verhakkeld raakte bij de crash in de gracht en hij dat overleefde. Anderzijds omdat een toevallig passerende fietser om 4.15 uur op de onverlichte weg het ongeval opmerkte en de hulpdiensten belde.

GVA: Vrouw in levensgevaar na zware crash, bestuurster miste bocht en reed in op twee bomenOp de Heirbaan, een onverlicht landwegje in Kruibeke dat parallel loopt met de E17, is dinsdagavond een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt.

NİEUWSBLAD_BE: Twee vrouwen aangehouden voor moord op 64-jarige man in MaasmechelenDe politie Lanaken-Maasmechelen heeft vorige week een 68-jarige vrouw uit Mol en een 43-jarige vrouw uit Maasmechelen opgepakt voor de moord op een 64-jarige man. Hij werd begin dit jaar dood teruggevonden in zijn woning.

