Mama Sarah (36) zoekt met Odette (4) en Alma (8 maanden) creatieve woonoplossing: “In de wereld van vandaag ku

nnen we elkaar nog helpen”VROLIJKE VREKKEN.

Is een elektrische auto echt voordeliger dan een benzine of diesel? “Met deze wagens rijd je zelfs gratis”

Qualifications de Huy et Wanze pour les finales de la Coupe AWBB 3X3Laura Baggio, MVP en titre de la compétition, et ses équipières Alycia Marteau, Inès De Keyser et Sarah Matthys se sont aisément qualifiées pour la finale qui aura lieu en mars. Lire la suite ⮕

Educatief gezelschapsspel leert kinderen praten over emotiesOver gevoelens praten is niet eenvoudig. Dat geldt zowel voor kleuters, kinderen als papa’s en mama’s. Dat ondervindt ook kindercoach Lore Adriaenssens (31). Daarom ontwikkelde ze “De Helden van Kribbelstad”, een educatief gezelschapsspel dat spelers stimuleert om emoties te uiten en te werken aan zelfvertrouwen. Lire la suite ⮕

Louis en Liv wisten niet dat hun doodzieke zusje Lily (7) zou sterven: “Voor ons was het al zo zwaar, wat zouSpelen, ravotten én stout zijn: Louis (13) en Liv (11) maakten de mooiste herinneringen met hun zusje Lily (7), zonder te weten dat het de laatste waren. “Lily had een hersentumor, maar we hebben pas op het einde verteld dat ze ging sterven”, zegt mama Wendy uit Beringen. Lire la suite ⮕

Louis en Liv wisten niet dat hun doodzieke zusje Lily (7) zou sterven: “Voor ons was het al zo zwaar, wat zouSpelen, ravotten én stout zijn: Louis (13) en Liv (11) maakten de mooiste herinneringen met hun zusje Lily (7), zonder te weten dat het de laatste waren. “Lily had een hersentumor, maar we hebben pas op het einde verteld dat ze ging sterven”, zegt mama Wendy. Lire la suite ⮕

Exorcisme in Vlaanderen: elke maand zijn er nog aanvragen van ‘bezetenen’De Wereldvereniging van Exorcisten heeft met de Tsjechische priester/kerkjurist Karel Orlita een nieuwe voorzitter gekozen. 203 exorcisten en 100 assistenten namen deel aan het congres in Italië. Of er Belgen bij waren is niet bekend. Lire la suite ⮕

Marktkramers krijgen financieel duwtje voor komst Sint in de Piste: “Ze hoeven deze maand geen standgelden teDe Sint-Niklase marktkramers hoeven in november geen standgelden te betalen voor de donderdagse markten. Het Sint-Niklase stadsbestuur wil daarmee mogelijks omzetverlies omwille van de komst van Sint in de Piste voor een deel compenseren. “Met extra acties willen we ook de verplaatste markten aantrekkelijker maken”, klinkt het. Lire la suite ⮕