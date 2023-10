Malmedy redouble d’effort pour lutter contre la drogue : « C’est juste que nous, on agit »

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.À Malmedy comme ailleurs, la drogue est un vrai problème de sécurité et de salubrité publique. Les médecins généralistes essayent de sortir les personnes dépendantes de leurs addictions.

La police multiplie les interventions dans une maison de Malmedy à cause d’un habitant et de ses «gros loubards» d’invités Mais comment a-t-il fait ? Ce cycliste a une bien étrange façon de transporter des objets lourds à vélo, « l’homme au cou le plus fort de l’univers ! » (vidéo)Erin, 29 ans, fait une terrible découverte lors du mariage de sa meilleure amie: « J’ai tout de suite commencé à craindre le pire»

Une cliente s’énerve et la situation dégénère dans un Lidl belge : « Non, je ne suis pas calme… je veux récupérer mon argent, je ne viendrai plus ici ! » Freek n’en croit pas ses yeux lorsqu’il reçoit une amende de 179 euros et une facture de 211 euros… alors qu’il a été volé : « Faut-il 5 agents communaux pour ramasser un carton ? »À Malmedy, l’ASBL C.A.D.R.E. headtopics.com

Bonne nouvelle : tombée en faillite, l’animalerie Entre chiens et chats à Malmedy va déjà rouvrirTombée en faillite il y a une dizaine de jours, l’animalerie Entre chiens et chats à Malmedy a trouvé une solution pour continuer ses activités. Grâce à des investisseurs privés, elle va pouvoir rouvrir prochainement. Lire la suite ⮕

Il frappe sa compagne hutoise pendant qu’elle allaite leur bébé de 2 moisAppelée pour une dispute de couple dans une habitation à Huy, la police locale a dû gérer un individu assez turbulent. Après son interpellation, les inspecteurs ont reçu les confessions de sa compagne leur précisant avoir subi des coups. Lire la suite ⮕

À Huy, la campagne électorale est déjà lancée : elle ressemble à un match de boxeLa majorité PS-MR-IdHuy sera-t-elle reconduite au lendemain des élections ? Quel que soit le choix des électeurs, on a en tout cas l’impression que deux blocs s’affrontent. Lire la suite ⮕

Ivanka Trump, fille de l’ancien président, devra paraître devant un juge pour une affaire de fraudeIvanka Trump doit faire une déclaration devant un juge new-yorkais dans l'affaire de fraude qui l'oppose à son père Donald Trump. Elle doit fournir des informations sur les transactions auxquelles elle a participé ou dont elle a connaissance. Lire la suite ⮕

À Malmedy, l’ASBL C.A.D.R.E. vient de débuter la construction d’un bâtiment pour accueillir des personnesSituée sur les hauteurs de Malmedy, l’ASBL C.A.D.R.E accueille les personnes porteuses de handicap dans une ferme pédagogique. Après 20 ans d’existence, elle peut enfin construire un centre pour accueillir 13 bénéficiaires au lieu de 8 actuellement. Le chantier vient de commencer. Lire la suite ⮕

Céline et son neveu ont croisé la voiture fantôme sur la E25 à Bastogne : « Elle allait à toute allure, je meLundi, sur la E25 entre Bastogne et Manhay, une voiture fantôme a provoqué la panique en roulant en sens inverse. Céline a croisé la voiture alors qu’elle se rendait aux Pays-Bas avec sa famille. Elle n’est pas prête d’oublier ce trajet. Lire la suite ⮕