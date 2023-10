Maladies cardiovasculaires : les chômeurs sont plus concernés que les personnes qui travaillent !

Article intéressant que celui paru tout récemment dans « En Marche », le magazine de la Mutualité Chrétienne. Qui rapporte les résultats d’une étude récente, faisant état d’une corrélation entre chômage et maladies cardiovasculaires. Selon cette étude menée sur 10 ans en France (entre 2012 et 2021) sur quelque 130.

Dépression et stressLa revue de la Mutualité Chrétienne cite Pierre Meneton, chercheur à l’Inserm, l’institut français de la santé et de la recherche médicale : « Le chômage en tant que tel agit aussi directement sur l’organisme. Il provoque des troubles du sommeil, entraîne de la dépression et du stress qui augmentent le risque cardiovasculaire. Ces effets sont d’autant plus marqués que le chômage se prolonge dans le temps.

