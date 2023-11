Makhtar Gueye entre satisfaction et colère après le match du RWDM en Coupe : « Ce n’est pas normal de jouer

Que ce fut difficile pour le RWDM qui a donc dû attendre la 84e pour inscrire l’unique but du match, via Pierre Dwomoh. Face à un Olympic Charleroi bien en place, les pensionnaires du Machtens ont donc dû cravacher pour s’offrir la qualification. « C’est normal, quand tu joues ce genre de match de coupe, les clubs qui jouent des équipes de première division ne lâchent rien. Ils ont bien fait le job et on a su marquer.

Le Sénégalais perdait son sourire au moment d’évoquer la première mi-temps, particulièrement mauvaise de la part du RWDM. « Ce n’est pas normal, quand on joue ce genre d’équipe, de jouer à du deux à l’heure », s’emportait-il. « On devait mettre plus d’intensité sur les duels et sur tous les ballons. Le coach l’a dit dans le vestiaire : face à ce genre d’équipe, il faut mettre de l’intensité. Je ne suis pas content.

Direct audio Coupe de Belgique : RWDM - Olympic Charleroi (0-0), le Standard domine Harelbeke (0-0)La Coupe de Belgique entre dans sa dernière ligne droite cette semaine. Les clubs de Pro League intègrent la compétition... Lire la suite ⮕

Coupe de Belgique : le Standard se promène contre Harelbeke, le RWDM sort l'Olympic CharleroiLa Coupe de Belgique entre dans sa dernière ligne droite cette semaine. Les clubs de Pro League intègrent la compétition... Lire la suite ⮕

– coupe du hainaut : Coupe du Hainaut féminine| Les filles d’Havinnes se sont battues commeFavorite, l’équipe d’Herseaux est passée à côté de son match face à Havinnes qui, de son côté, tient peut-être son match-référence Lire la suite ⮕

Coupe de Belgique (Dames)Titre papier: Les Panthers sont qualifiées : En Coupe deCe sont les Panthers qui rencontreront, programmé le 5 décembre, Braine au tour suivant de la Coupe et ce sera à Liège! Les Wallonnes se sont qualifiées avec une défense exemplaire. Lire la suite ⮕

Bologne élimine Vérone en Coupe d'Italie, Ramazani buteur en Coupe d'EspagneBologne s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Italie de football, grâce à sa victoire 2-0 sur le Hellas Vérone, mardi. Lire la suite ⮕

– coupe de Belgique : Tennis de table | Deux belles affiches régionales en coupe de BelgiqueLe premier tour de la coupe de Belgique a rendu ses verdicts. Et le tirage au sort du 2e tour a été effectué et verra notamment s’opposer 4 équipes de Wapi, avec une grosse affiche entre Herseaux et Bon-Secours. Lire la suite ⮕