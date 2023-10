Maccabi beëindigt reeks nederlagen met zege op Hingene

In de 35ste minuut nam Maccabi de leiding via Shaï Mugami. Direct na de rust vergrootte Gabriel Cohen de voorsprong van Maccabi. Ivan Vitor Piddiatcha Capitao voerde in de 50ste minuut de voorsprong op voor Maccabi. Met nog bijna een half uur te gaan scoorde Glenn Ots namens Hingene. Hingene deed de tegenstander nogmaals pijn in de 75ste minuut van de wedstrijd toen Jordi Spiessens scoorde, maar Hingene was niet in staat om meer goals te maken.

In de volgende wedstrijd speelt Hingene op zaterdag 4 november om 19.30 uur, in een uitwedstrijd, tegen Rupel Boom B. Maccabi ontvangt zondag 5 november om 15 uur Reet. Openingsweekend van ‘het grootste lunapark in Europa’ is groot succes: “De spelletjes waar we mee zijn opgegroeid!”

Minister Verlinden: “Als burgemeester De Wever zegt dat er niets gedaan is voor Antwerpen, is hij een aantal zaken vergeten” 1.000 betogers op Sint-Jansplein uit solidariteit met Palestina: “Wie zijn wij om te oordelen over de daden van Hamas?” headtopics.com

Hoboken zet ongeslagen reeks voortHoboken bleef moeilijk te verslaan. De 2-0 overwinning in de thuiswedstrijd tegen Berlaar-Heikant betekent dat de ploeg al negen duels na elkaar ongeslagen is. Lire la suite ⮕

K. Sporting Club Wiekevorst maakt tegen Olen United einde aan slechte reeksWiekevorst won weer eens. De ploeg versloeg Olen United uit met 1-2. Het is de eerste winst na zes nederlagen. Lire la suite ⮕

Maria-ter-Heide beëindigt reeks nederlagen met gelijkspel tegen WildertHoewel er opnieuw niet gewonnen werd, beëindigde Maria-ter-Heide zijn belabberde reeks van vijf nederlagen na elkaar. In de uitwedstrijd tegen Wildert werd zondag met 2-2 gelijkgespeeld. Lire la suite ⮕

Ongeslagen reeks van Belisia Bilzen tot een einde gebracht na 4-1 tegen Jong KV MechelenJong KV Mechelen ontving Belisia Bilzen op zaterdag en na negen opeenvolgende ongeslagen wedstrijden werd Belisia Bilzen toch verslagen. De wedstrijd eindigde op 4-1. Lire la suite ⮕

Politie schrijft reeks boetes uit bij verkeerscontrolesDe politie regio Turnhout hield vrijdag op verschillende plaatsen in het werkgebied verkeerscontroles. Lire la suite ⮕

K. Schelle Sport maakt tegen K.F.C. Volh. Wintam Eikevliet einde aan slechte reeksSchelle Sport won weer eens. De ploeg versloeg Wintam uit met 2-3. Het is de eerste zege na vijf nederlagen. Lire la suite ⮕