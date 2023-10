Maasmechelen comme théâtre de la deuxième manche de Coupe du monde

Thibau Nys ne participera pas au Superprestige de samedi à Ruddevoorde afin de tout miser sur la manche de Maasmechelen. 'C'est un choix conscient que nous avons pris bien à l'avance', a commenté son directeur sportif et père, Sven Nys, l'homme aux 13 titres en Superprestige. 'Thibau n'a que 20 ans et il a un programme d'été chargé derrière lui.

' Les Lions de Sven Nys sont en grande forme, tandis que le Néerlandais Lars van der Haar a remporté le cross nocturne de Woerden, aux Pays-Bas, mardi. 'Nous avons en effet très bien commencé la saison', s'est satisfait le patron. 'Mon équipe est prête à se battre pour la victoire dans les semaines à venir. Les coureurs atteignent le niveau que nous espérions.

Lire la suite:

rtlinfo »

- Coupe de Belgique : Handball (Coupe de Belgique) | La machine continue de s’enrayer à TournaiCommençant le match à -3 pour respecter l’écart de division, les Tournaisiens ont joué la gagne face à une très belle équipe de Sprimont, mais ça n’a pas suffi. Lire la suite ⮕

– Bene-league : Handball – BeNe-League | Après sa victoire en Coupe d’Europe, Visé enchaîne avec unAprès s’être qualifié pour le 3e tour de l’European Cup, Visé a réalisé face à Volendam une belle prestation au mental et retrouve le top quatre avant de se déplacer samedi à Hurry Up. Lire la suite ⮕

Na de kritiek van Iserbyt en co.: Flanders Classics past parcours cross Maasmechelen aanZondag trekt het crosspeloton opnieuw naar Maasmechelen. Het parcours op en aan de voormalige mijnsite en het Nationale Park Hoge Kempen doet voor de tweede keer dienst als wereldbekermanche. Vorig jaar was niet iedereen even blij met de omloop die Flanders Classics er uitzette, maar het stuurde bij en hoopt aan de wensen van de renners te voldoen. Lire la suite ⮕

Last Minute : envolez-vous pour le Mexique et économisez -36% sur votre séjour avec TuiSortez de la grisaille et envolez-vous vers le soleil du Mexique avec Tui. En ce moment, l’opérateur de voyage vous permet d’économiser -36% sur votre séjour pour 2 dans un hôtel 5 étoiles. Lire la suite ⮕

La Belgique referme un top-5 inchangé avec l'Argentine en tête, l'Allemagne recule encoreLa Belgique demeure 5e au nouveau classement FIFA publié jeudi. Les Diables Rouges referment un top-5 qui n'a pas évolué, avec l'Argentine en tête devant la France, le Brésil et l'Angleterre. La Croatie a quant à elle chuté de la 6e à la 10e place du classement, tandis que l'Allemagne a quitté le top-15. Lire la suite ⮕

– Guerre Israël-Gaza : Israël entre avec des chars à Gaza, prélude à une offensive terrestre redoutéeLe président américain Joe Biden n’est pas favorable, en l’état, à un cessez-le-feu, comme le réclament les... Lire la suite ⮕