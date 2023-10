Lydia Peeters toont tram- en busgebruiker de middenvinger

Zou Lydia Peeters af en toe het openbaar vervoer ­nemen? De voogdijminister van De Lijn sprokkelde enkele jaren geleden bekendheid toen ze in Brussel het vliegtuig nam om in Antwerpen een persconferentie bij te wonen om de regionale luchthavens te promoten. Achteraf gaf ze haar inschattingsfout toe. Een gelijkaardige actie om burgers ertoe aan te zetten de auto thuis te laten en te kiezen voor het openbaar vervoer, hebben we haar nog niet zien doen.

In het Vlaams Parlement reageerde de minister als door een wesp gestoken op de kritiek die Ann Schoubs, de ceo van De Lijn, had geformuleerd. Die sprak van een ‘verrottingsstrategie’ die de Vlaamse overheid de jongste tien jaar had gevoerd. De problemen vielen amper op te lijsten. De besparingen maken dat de Antwerpenaar gedurende een klein jaar niet meer naar de andere oever kan trammen. Bussen zijn oud en versleten, ze mogen niet eens de lage-emissiezones in.

De tevredenheid van de gebruikers is navenant. Die kijken nauwelijks op van Schoubs’ harde woorden, zij ondervinden de hinder elke dag. Maar de minister, ongetwijfeld door een gebrek aan ervaring, besloot op de boodschapper te schieten. Het is inderdaad ongezien dat de manager van een overheidsbedrijf de vuile was buiten hangt. Maar het gebrek aan empathie van Peeters doet het ergste vermoeden. De vertrouwensbreuk is een feit. headtopics.com

De Lijn staat voor een gigantische uitdaging. Vooreerst moet ze beletten dat nog meer mensen het openbaar vervoer links laten liggen. Want wie een alternatief heeft – een auto of een elektrische fiets – haalt moegetergd de neus op voor het onaantrekkelijke openbaar vervoer. ­Zowat 90 procent van de gebruikers lijdt aan vervoers­armoede, ze hebben geen alternatief.

De slordige verkaveling van Vlaanderen maakt de organisatie ervan niet makkelijk. Lage frequenties helpen evenmin. De invoering van het plan basisbereikbaarheid schrapt tientallen haltes. Maar ook in de stedelijke gebieden loopt het mis. De indruk ontstaat daarom dat Peeters het heeft opgegeven. Ongetwijfeld denkt ze beter te scoren door af te geven op De Lijn. Niet voor niets applaudisseerden de liberale vertegenwoordigers, als uitlaatklep voor de partijperikelen. headtopics.com

