Football féminin | Andrimont, la jeunesse à l'état pur, avec un noyau où la moyenne d'âge tourne autour des 16 ans

– Coupe de la Province : Coupe de la Province: 11 clubs verviétois en lice pour les huitièmes deLa «Coupe Jupiler» de la Province de Liège pourrait quasiment s’appeler la Coupe de la région verviétoise tant nos clubs régionaux sont présents en nombre en huitième de finale: 11 des 16 clubs engagés sont verviétois! Lire la suite ⮕

Charleroi : deux personnes sous mandat d'arrêt après une opération de lutte contre le trafic de stupéfiantsSix personnes ont fait l'objet d'une arrestation judiciaire, dont deux ont été placées sous mandat d'arrêt, au cours... Lire la suite ⮕

Cyclo-cross : Martin Aubier (Verviers) sacré champion provincial de cyclo-cross pour la première fois: «CelaMalmedy accueillait ce dimanche le championnat provincial liégeois de cyclo-cross. Et les Verviétois Elisa et Martin Aubier se sont distingués avec le titre pour chacun d’eux dans leur catégorie. Une première pour le second cité. Lire la suite ⮕

Oscar Flores, ex voix des sans-papiers: “J'ai été arrête plus de 30 fois'Pendant 16 ans, il a été la voix des sans-voix. Oscar Flores a été un militant très actif de la lutte pour la défense... Lire la suite ⮕

Charleroi: 6 personnes ont été privées de liberté judiciairement pendant une opération policière contre leDans le cadre du Plan Zonal de Sécurité 2020-2025 et plus particulièrement du plan d’action de « lutte contre les stupéfiants », une opération visant la problématique du deal de rue a de nouveau été menée à Charleroi le mercredi 25 octobre. Lire la suite ⮕

Lutte gréco-romaine : Lutte gréco-romaine | Le Verviétois Ibrahim Tabaev a encore passé un cap cette saison:Tout juste rentré des championnats du Monde U23 de lutte gréco-romaine, où il a terminé 7e, le Verviétois Ibrahim Tabaev est revenu pour nous sur sa première saison sous contrat ADEPS. Une première saison qu’il juge globalement positive. Lire la suite ⮕