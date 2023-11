“Lukaku had een gebrek aan opvoeding en respect”: technisch directeur van Inter komt nog eens terug op transfe

rsaga van ex-spits“Dit is het grootste dieptepunt uit mijn hele voetbalcarrière”: Steven Defour begrijpt de vragen rond zijn positie van KV Mechelen-trainer na ‘schandelijke’ bekerblamageDe garagist die KV Mechelen uit de beker knikkerde: “Ik was al van 6 uur ’s ochtends aan het werk”Anderlecht ziet talent Tristan Degreef (18) ontluiken op La Louvière: “Het zou mooi zijn om in de voetsporen van Suarez te treden”rsaga van ex-spitsSJOTCAST #12.

rsaga van ex-spits“Dit is het grootste dieptepunt uit mijn hele voetbalcarrière”: Steven Defour begrijpt de vragen rond zijn positie van KV Mechelen-trainer na ‘schandelijke’ bekerblamageDe garagist die KV Mechelen uit de beker knikkerde: “Ik was al van 6 uur ’s ochtends aan het werk”Anderlecht ziet talent Tristan Degreef (18) ontluiken op La Louvière: “Het zou mooi zijn om in de voetsporen van Suarez te treden”rsaga van ex-spitsSJOTCAST #12. “Davy Roef mee naar het EK? Ik zie het Domenico Tedesco wel doen”

– spécial Serie A : l’Inter retrouve Lukaku, le Milan remonté par Naples, leDécouvrez le 9e épisode du Sudinfo Football Club, « spécial Serie A ». Lire la suite ⮕

Technisch directeur Inter komt nog eens terug op transfersaga rond Romelu Lukaku: “Er was een gebrek aan opvoePiero Ausilio, de technisch directeur van Inter Milan, is nog eens teruggekomen op de hele transfersaga rond Romelu Lukaku in de zomer. Ausilio heeft het over een gebrek aan respect van Lukaku. Lire la suite ⮕

L’Inter Milan condamné à payer une amende suite aux chants « Lukaku, Uomo di merda » scandés à l’égard duLe tribunal sportif italien a tranché. L’Inter devra finalement payer une amende pour le comportement de ses supporters à l’égard de Romelu Lukaku dimanche dernier lors du match de championnat Inter-AS Roma. Lire la suite ⮕

Le directeur technique de l'Inter envoie une nouvelle pique à Romelu Lukaku : 'Un manque de respect et d'éducation'Romelu Lukaku en Italie, épisode 865. Devenu persona non grata à l'Inter cet été, le Diable Rouge a quitté la cité... Lire la suite ⮕

– Real Madrid, Inter – Roma, Gand – Standard, Challenger Pro League, finale de rugby… : voici toutesUne pluie de records ce week-end ! La finale de la Coupe du monde de rugby sur TF1 a cartonné. Tout comme le Clasico espagnol et le retour de Lukaku à l’Inter : ces deux matches sont désormais les deux rencontres de foot étranger les plus suivies, cette saison, sur Eleven Sports / DAZN. Lire la suite ⮕

Het M HKA organiseert (inter)actieve voorleessessies tijdens November BoekenmaandTer gelegenheid van November Boekenmaand zullen er verschillende (inter)actieve voorleessessies plaatsvinden in het M HKA. In het kader van de tentoonstelling Liefde is voor altijd, toch? van Dorothy lannone begeleiden de gidsen van het Antwerpse museum drie zondagen lang de verschillende sessies. Lire la suite ⮕